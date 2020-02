En la pelota | Carta para Pete Rose

Mi querido Pete…: Ahora tienes apoyo presidencial de Donald Trump, según twitter que él acaba de publicar…

Soy Joe (Shoeless) Jackson, uno de los ocho Medias Blancas expulsados del beisbol, acusados de vendernos a los apostadores en la Serie Mundial 1919.

Si alguien se vendió, no lo se. Yo no. Pero sí me ofrecieron cinco mil dólares, ¡imagínate!, había cobrado apenas seis mil por la temporada.

Como dice el Presidente, te acusan solo de apostar, y a que tu equipo ganaba. A nadie has ocultado que eres apostador. Además, ahora que has enviado esa carta al comisionado, Rob Manfred, te deseo la mejor de las suertes.

Espero te reinstalen en vida, porque después no se disfruta.

Este deseo, de que en seguidas puedas ser otra vez parte del beisbol y te elijan para el Hall de la Fama, es el deseo de todo el beisbol.

Has sido víctima de un comisionado desesperado por pasar a la historia, Bart Giamatti, más dos que lo imitaron, Fay Vincent y Bud Selig. Tres injustos. Veremos cómo nos resulta Rob Manfred.

Considero, amigo Pete, que el beisbol somos nosotros, los fanáticos, los uniformados, ejecutivos, propietarios de equipos.

El comisionado es, pues, empleado nuestro. Y muy bien pagado. Manfred cobra 25 millones de dólares por temporada.

Por si te interesa, los execrados del beisbol después de la Serie Mundial 1919…:Ed Cicote, Claude (Lefty) Williams, Fred McMullin, Charles (Swede), Risberg, George (Buck) Weaver, Oscar (Happy) Felch, Arnold (Chick) Gandil.

Se te quiere Pete. Abrazos… Joe. l