En la pelota | Carta de George

Mi querido Toro, Alberto…: Te escribo desde este Más Acá, justo el día cuando presentas a toda pompa, a tu nuevo mánager, Omar Vizquel. Y acerca de mánagers en la la Liga Mexicana deseo comentarte.



Los propietarios de equipos en esa Liga son impacientes con los mánagers. Si todo el róster no batea, hay que despedir al mánager. Si todo el pitcheo no hace los outs, hay que botar al mánager.



Y los scouts que recomendaron a esa gente, y el gerente-general que los contrató, y el propietario de equipo que los aceptó, ¿no son responsables de nada?



También fui impaciente en mis años de dueño de los Yankees… Pero no tanto. Fíjate que Billy Martin estuvo largo tiempo en la organización y todos mis mánagers seguían trabajando para el club, porque eran quienes mejor conocían el personal, mejor que yo.



Vas a comenzar la temporada con uno de los más prometedores de cuantos aspiran dirigir en las Mayores. En sus dos años en Clase A y Doble A, Vizquel ha demostrado conocer muy bien el juego y saber cómo manejar a los peloteros.

¡Por favor! no lo vayas a botar cuando los Toros pierdan tres seguidos. La mayoría de las derrotas no son culpa del mánager. Generalmente, el culpable es el pitcheo contrario, pero a ese no puedes botarlo. El mánager es solamente un eslabón en la cadena de culpables por las derrotas. Lo malo es que solo a ellos echan de su trabajo como únicos culpables de lo que sale mal. Imagínate que al sufrir una mala racha despidieras a todo el mundo, es decir incluso a tí mismo. Paciencia, Alberto, mucha paciencia. Y buena suerte para los Toros, para Vizquel y para tí.



Un abrazote. George.