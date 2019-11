En la pelota | Al Novato del Año no lo querían ni en su equipo

El Novato del Año en la Liga Americana, el cubano de Las Tunas, Yordan Álvarez, es un extraño caso. Generalmente, los jóvenes ganadores de ese título, como Pete Alonso, de los Mets, El Novato del Año en la Nacional, llegan a Grandes Ligas con aureola de estrellas.

Yordan Álvarez no. Se refugió en Haití en 2016, cuando abandonó Cuba. Los Dodgers lo firmaron en junio de ese año, aparentemente sin mayor información de sus facultades, porque lo registraron como zurdo para tirar la bola, cuando es derecho, y un scout de esa misma organización escribió : “No es material de Grandes Ligas”.

Por eso decidieron salir de él. Nunca jugó en la organización de Los Ángeles. Su debut como profesional fue en la Dominican Summer League, cuando ya pertenecía a los Astros. Apenas 60 días después de haber firmado con los Dodgers, en agosto, lo recibieron en Houston a cambio del pitcher, Josh Fields, de 34 años, quien se retiró.

Los Astros no se hicieron de Álvarez esperanzados en algo bueno. Pero por las menores destrozaba a los lanzadores. El respeto a la opinión de los scouts Dodgers y el bajo precio que habían dado en el cambio, les aconsejaba dejarlo por las sucursales.

Sin embargo, bate en mano, el cubano se abría paso. En 2018 bateó en triple A para 293, 20 jonrones, 74 impulsadas. ¡Y no lo subieron!. Pero él insistió. En menos de dos meses de este año en las menores, bateaba para 343, 23 jonrones, 71 impulsadas. Por supuesto, tuvieron que ascenderlo, ya cuando habían transcurrido más de dos meses de la temporada, el nueve de junio.

Y se convirtió en uno de los motivos que llevaron al equipo hasta la Serie Mundial. Bateó para 313 y en menos de cuatro meses sacó 27 jonrones y remolcó 78 carreras. Además, brilló a la defensiva como left fielder. Si suman sus jonrones 2019 en triple A (23) y los de Grandes Ligas (27), fueron 50 y 149 carreras impulsadas. ¡Un escándalo!

Yordán es el cuarto que ha sacado cuatro jonrones en los primeros cinco juegos de bigleaguer. Los otros, Trevor Story, Yasiel Püig y Mike Jacobs. También es el primero que en la historia de las Mayores, ha impulsado 16 carreras en sus primeros 12 juegos. En junio y julio fue El Novato del Mes en la Americana. Y apareció como firme candidato a Novato del Año, no obstante haber llegado más de dos meses después de haberse inaugurado la campaña.

Cody Bellinger (Dodgers) es el Más Valioso 2019 de la Liga Nacional. Recibió 19 de los 30 votos posibles. Pero, si Christian Yelich (Cerveceros) no hubiera sufrido de los dolores en la cintura, que lo sacaron de 32 juegos, limitándolo a 580 turnos, habría repetido como ganador de la distinción que logró en 2018. Yelich obtuvo 10 votos para primer lugar y 18 para segundo. Anthony Rendón (Nationals) ha recibido votos numerosos, pero no suficientes, en tres elecciones. Mike Trout (Angelinos) es El Más Valioso de la Americana, no obstante haber sido operado de un pie, que lo sacó de juego desde el siete de septiembre.

Ningún jugador de Cascabeles ha ganado el reconocimiento

Resulta apasionante revisar estos últimos 29 ganadores del título de Novato del Año, equipo por equipo. Son 29, y no 30, porque ninguno de los Cascabeles de Arizona lo ha obtenido.

Ronald Acuña Jr. (Bravos 2018).

Gregg Olson (Orioles 1989).

Dustin Pedroia (Medias Rojas 2007).

Kris Bryant (Cachorros 2015).

José Abreu (Medias Blancas 2014).

Scott Wiliamson (Rojos 1999).

Sandy Alomar hijo (Indios 1990).

Jason Jennings (Rockies 2002).

Michael Fulmer (Tigres 2016).

Yordán Álvarez (Astros 2019).

Ángel Berroa (Royals 2003).

Shohei Ohtani (Angelinos 2018).

Codi Béllinger (Dodgers 2017).

José Fernández (Marlins 2013).

Ryan Braun (Cerveceros 2007).

Marty Córdoba (Twins 1995).

Pete Alonso (Mets 2019).

Aaron Judge (Yankees 2017).

Andrew Bailey (Atléticos 2009).

Ryan Howard (Phillies 2005).

Jason Bay (Piratas 2004).

Benito Santiago (Padres 1987).

Ichiro Suzuki (Marineros 2001)

Buster Poison (Gigantes 2010).

Albert Pujols (Cardenales 2001).

Wil Myers (Rays 2013).

Neftalí Féliz (Rangers 2010).

Eric Hinske (Blue Jays 2002).

Brice Harper (Nationals 2012).