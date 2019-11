Eliézer Alfonzo anuncia retiro en la presente temporada

Eliézer Alfonzo ha tomado la decisión que a muchos peloteros les cuesta afrontar y asimilar: Colgar los spikes, señaló en una entrevista para Lvbp.com



Hace un año, tal determinación no pasaba por la cabeza del Matatán, quien tenía la intención de volver a jugar para aumentar su número de jonrones y así tener una posición más cómoda en el liderato vitalicio de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (138), pues no quiere “ponérsela fácil” a aquellos peloteros que intenten ir por su récord, todavía vigente.

Sin embargo, reconoce sin tapujos, que su tiempo en la pelota llegó a su fin.



“Será este año (cuando se retire), quería, de verdad, hacerlo enfrentándome a mis hijos en el terreno de juego, pero ellos, debido a las complicaciones que hay con la Major League Baseball, no podrán jugar este año en Venezuela y sólo estoy esperando que vengan en diciembre para decidir con ellos que día será. No hay mucha nostalgia, si soy sincero, pero sí estoy muy contento por todo lo que he hecho por este deporte”, manifestó Alfonzo, después de practicar con Bravos de Margarita, en el estadio Alfonso Carrasquel.



El Matatán confirmó que todavía no ha llegado a un acuerdo con la gerencia de Bravos. De no pactar con ellos, pedirá volver a Caribes. l