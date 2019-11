De Wagner para Jeter

Mi querido y admirado Derek…: La mayoría de los 25 shortstops elevados al Hall de la Fama de Cooperstown, estamos en este cómodo y maravilloso Más Acá. Por eso nos entusiasma tu elevación que ha de ser en 2020, si no fallan las predicciones.

Imagínate, yo me retiré hace más de 100 años, en 1917. Pero he seguido pendiente del beisbol y especialmente, como es natural, de peloteros como tú, que has sido el más notable shortstop de todos los tiempos.



La verdad fui un bateador fuera de serie, terminé sobre 300 en 17 de mis 21 temporadas, 381 en 1900. Pero en el juego todo, has sido único. Y reconozco que en tu época, en esta época, el beisbol es mucho más exigente que cuando lo jugaba yo



Vas a ser parte de un extraordinario grupo de los mejores shortstops en la historia, Luke Appling, Dave Bancroft, Ernie Banks, Lou Boudreau, Joe Cronin, George Davis, Travis Jackson, Hughie Jennings, Barry Larkin, Pop Lloyd, Rabbit Maranville, Pee Wee Reese, Cal Ripken, Phil Rizzuto, Joe Sewel, Ozzie Smith, Joe Tinker, Alan Trammell, Arky Vaughan, Honus Wagner, o sea, yo, Boby Wallace, John Ward, Willie Wells, Robin Yount y Luis Aparicio. Un solo nativo de Latinoamérica, aún cuando ha sido una posición muy de ellos.



Dejas una historia tan brillante, que creas un problema, porque ahora los fanáticos, lógicamente, van a comparar contigo a todo el que llegue a la posición de shortstop de los Yankees. Y eres incomparable. Tanto, que te creo superior a todos nosotros, los 25 ya en el Hall de la Fama.



Te admiro intensamente, Derek… Abrazos, Honus. l