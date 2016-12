Loiger Padrón es el caballo de guerra del bullpen caraquista

Carlos Duarte.– Loiger Padrón ha lanzado en 33 de los 59 encuentros que han disputado los Leones del Caracas en esta temporada. ¿El motivo? El diestro es desde el inicio de la temporada el brazo más sólido del bullpen melenudo.

“Todos los días el cuerpo técnico me pregunta si estoy listo para lanzar y siempre digo que sí”, confiesa Padrón, quien entró al juego de ayer presentando efectividad de 3.51 en 33.1 innings de labor, en los que ha permitido 13 carreras limpias y ha abanicado a 31 oponentes. Otorgando sólo nueve pasaportes.

“Creo que la clave de mi buen temporada está en la concentración y el trabajo diario”, analizó Padrón, mientras destacaba la evolución de su repertorio de lanzamientos. “El slider y el sinker me han trabajado muy bien. Son dos lanzamientos que me han mejorado mucho, ahora controlo más el sinker”.

Padrón, de 25 años de edad, ha sido utilizado en diferentes roles, pero prefiere entrar con corredores en base, cuando la presión del juego está a su máximo nivel. “En todos me siento bien. Pero me gusta mucho en el rol de situación para proteger al lanzador y no dejar que hagan las carreras con corredores en base”, finalizó.

Loiger, que viene de lanzar en el beisbol italiano, confía en la remontada caraquista.

“Lo principal es estar positivo. El juego es inning por inning, pitcheo por pitcheo. Lo que queremos es llevar al equipo a los playoffs y creo que lo lograremos con ese entusiasmo que tenemos ahora mismo”, finalizó.