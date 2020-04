Baroja: “Detener el último penal para ser campeones es increíble”

La carrera del guardameta venezolano Alain Baroja entra dentro de las penumbras. Su regreso al Caracas en el 2019 sirvió de consagración para reivindicarse y apostar por un nuevo cupo al exterior con el Delfín SC, actual campeón del fútbol ecuatoriano.

Publicidad

“Desde un principio la llegada a Ecuador fue muy buena. Manta es una ciudad muy tranquila con playas, por ese lado se vive muy tranquilo”, explicó el guardameta criollo en un Live para el programa Más Allá Del Gol.

Asimismo, el portero más destacado de la pasada campaña en la Liga Futve reveló su llegada al vigente monarca del fútbol ecuatoriano, argumentando como vive la cuarentena fuera de sus fronteras. “Delfín me ha recibido muy bien, hemos hecho un buen grupo, la ciudad (Manta) ha sido de maravilla y he ido adaptándome de la mejor forma”.

“Siempre será complicado cuando uno sale al exterior, dejas a tus seres queridos como mis padres. Gracias a Dios pude venirme con mi esposa y mi hija, aprovecho estos días para disfrutar mucho con ellas. Por este lado de la cuarentena trato de sacarle ese lado positivo para estar con mi esposa e hija, cosa que no puedo hacer mucho cuando estamos en actividad”, subrayó.

Prestigioso 2019

Por su parte, el guardavalla vinotinto enfatizó sobre la final del Torneo Clausura en el 2019, confesando sobre la clave para darle vuelta al global en la segunda mitad.

“En el entretiempo en Pueblo Nuevo, ‘Chita’ (Sanvicente) nos dijo un par de cosas para despertar ya que veníamos de un mal primer tiempo con un 2-1 en contra. Luego en el segundo tiempo mejoramos para que llegara el gol de Villanueva que nos diera el título”, dijo

A su vez, Baroja asimila en la cuarentena ha aprovechado para revivir la tapada a su colega de Estudiantes de Mérida, Alejandro Araque, que terminó coronando y colgando la duodécima estrella en las vitrinas de los Rojos del Ávila.

“En esta cuarentena he visto el momento del penal ante Araque y se me pone la piel de gallina. Detener el último penal para ganar el partido y ser campeones es increíble. Estaba tranquilo en ese momento, cuando pasaron los minutos me saque el llanto porque la alegría es enorme, el sentimiento que le tengo al Caracas es grandísimo. Es el título más importante en mi carrera, espero que no sea el último”, acotó el capitalino quién aseguró que no esperaba que fueran a la ronda desde los doce pasos. “En la semana estaba la posibilidad de ir a los penales, pero no pensamos en eso. No tuvimos el mayor de los días para preparar ese partido, como para imaginar los penales”, acotó.

Baroja concluyó relatando sobre la oferta que sostuvo con el cuadro Cetáceo, cuya negociación apareció en plena campaña pasada.

“Ya había una oferta de Delfín en pleno torneo, sobre todo después que jugamos con ellos (Delfín) en Libertadores. Quise terminar la temporada y luego pensarlo. Después que quedamos campeones si pude conversar con tranquilidad. Casualmente ellos quedaron campeones de Ecuador en el mismo día que nosotros con Caracas”, finalizó.

El arquero criollo, actualmente con el campeón ecuatoriano, acumula seis compromisos en todas las competiciones, sumando 630 minutos de juego en los que registra nuevo dianas en contra y un arco imbatible.