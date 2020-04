Así viven cuarentena venezolanos de Ligas Menores

Las Grandes Ligas anunció el pasado mes de marzo, a través de un comunicado la suspensión del inicio de temporada en las mayores y en ligas menores debido a la pandemia en los Estados Unidos por el COVID-19. Esta decisión afecto de lleno a los peloteros y en especial a aquellos que todavía se encuentran en el sistema de ligas menores tal y como es el caso de los venezolanos Andrew Monasterio, Carlos Herrera y José Gómez.

Los tres criollos dieron a conocer en exclusiva para Líder En Deportes, como sus equipos en la MLB tomaron distintas decisiones de dónde y cómo afrontar el confinamiento.

Andrew Monasterio: Indios de Cleveland (Doble A)

Monasterio iba para su sexta temporada en las menores y para su segunda campaña con los Indios. El infielder, antes del anuncio de la MLB, se encontraba en el Spring Training con el equipo de Cleveland, buscando la oportunidad de conseguir un cupo con el equipo grande o ser asignado nuevamente por lo menos al equipo de Doble A, Akron Rubber Ducks.

Una vez se dio a conocer el informe de las mayores, el equipo de los Indios decidió enviar a Monasterio a Venezuela. “El equipo me envió primero unos días a Dominicana, ahí no pudimos seguir ningún tipo de entrenamiento, luego me consiguieron un vuelo humanitario y gracias a eso fue que pude llegar al país”, indicó el oriundo de Caucagua, estado Miranda.

Monasterio con el equipo Akron Rubber Ducks, Doble A de los Indios

El jugador perteneciente a los Caribes de Anzoátegui en la pelota local, expresó su deseo de que las menores inicien lo más pronto la temporada regular, “yo lo que quiero es jugar porque me prepare muy fuerte en la temporada muerta y lo que yo deseo es regresar al play”.

Cleveland le envió al criollo, a través de una aplicación un plan de trabajo para realizar en casa y para que de alguna forma pueda mantener el estado físico a tono.

Informó con respecto al salario que el equipo ha cumplido con el pago de los 400$ dólares semanales, tal y como lo había informado en un comunicado la MLB días atrás.

Carlos Herrera: Rockies de Colorado (Doble A)

Herrera que cuenta con seis campañas de experiencia en las menores con el equipo de los Rockies, al momento de darse conocer la noticia del confinamiento, el caraqueño estaba en los Spring Training en Arizona con el equipo de las menores de Colorado.

El equipo que reside en Denver, decidió enviar al venezolano a Venezuela, fue primeramente enviado desde los Estados Unidos a Dominicana y a través de un vuelo humanitario fue que pudo arribar al país el pasado mes de marzo.

“Tomaron la decisión de enviarme a Venezuela el 14 de febrero”, añadió.

Herrera con el Hartford Yard Goats, Doble A de los Rockies

El infielder que en Venezuela pertenece a los Tiburones de La Guaira, se encuentra trabajando desde casa a través de un plan que tiene la organización que se llama “Spartan”.

Los Rockies habían asignado al criollo al equipo Hartford Yard Goats, sucursal doble a.

Señaló que “el equipo se ha encargado bastante bien con respecto al salario, nos están dando una bonificación”.

“He tenido contacto con varios coach pero nadie sabe cuándo puede iniciar la pelota”, indicó.

El caraqueño manifestó que de no haber pelota en los Estados Unidos, su segunda opción sería jugar en la liga invernal, “mi plan b sería jugar con los Tiburones y de no ser así regresar nuevamente a los Vaqueros de Monteria en Colombia”.

El venezolano quedó campeón el año pasado, en el país cafetero con el equipo dirigido por Ozney Guillen.

José Gómez: Filis de Filadelfia (Doble A)

Gómez en caminado a su séptima campaña en las menores, al inicio de la cuarentena, contaba con un mes con el equipo de los Filis en el Spring Training. Donde dejó un promedio de .500 con tres carreras remolcadas y un triple en dos juegos.

A diferencia de Monasterio y Herrera, el criollo no pudo ser enviado a Venezuela debido a que el equipo de Filadelfia al ver que no se encontraba disponible el aeropuerto internacional Simón Bolivar, decidió dejarlo en un Hotel, en el estado de la Florida junto a todos los demás venezolanos de la organización.

Los Filis no le enviaron ningún plan en específico durante el confinamiento, pero si le pidieron trabajar en el gimnasio, soltar pelotas y hacer swings algunos días en la semana durante su estadía en Miami.

“No me habían asignado a ningún equipo en las menores, contaba con dos semanas en los Campos de Entrenamientos con el equipo grande”, indicó Gómez.

Gómez con el equipo Reading Fightin Phils, Doble A de los Filis

Con respecto al salario, sostuvo que “el equipo nos está dando nada mas 100$ dólares semanal, ellos nos están ayudando con las tres comidas del día”.

El jugador quien pertenece a los Navegantes del Magallanes en la pelota local, informó que se mantiene en constante contacto con diferentes coach del equipo. “Eso es bueno porque demuestra que el equipo está interesado en uno”.

Expresó que “me gustaría estar en un momento como este al lado de mi familia en Venezuela, pero el equipo está esperando ver qué sucede aquí para saber cuál decisión van a tomar”.

Hasta la fecha el comisionado de las Grandes Ligas, no ha anunciado alguna fecha de inicio para la temporada en las Ligas Menores y en Las Mayores.

