Vietnam rechaza escalada de EEUU contra Venezuela en medio de pandemia

El vicepresidente de la Academia Política Nacional de Ho Chi Minh en Vietnam, Nguyen Viet Thao, rechazó la escalada de la política hostil con la que a través de sanciones, embargos, bloqueos y amenazas bélicas, el Gobierno de EE.UU. agrede al pueblo de Venezuela y sus legítimos líderes, en medio de la lucha frontal contra la pandemia del Covid-19.

“Frente a las agresiones imperialistas, no hay otra alternativa que estar listos a convertirse en combatientes! ¡Frente a las amenazas del imperialismo, no hay otra opción que enarbolar la bandera del gran Simón Bolívar, de Hugo Chávez, de Fidel Castro, de Ho Chi Minh en las trincheras de combate por la independencia nacional y la vida del pueblo! ¡Frente al peligro de guerra imperialista, no hay otra solución que repetir otra y muchas Vietnam!, expresó el dirigente vietnamita.

Asimismo, Nguyen Viet Thao, reiteró una vez más el sólido apoyo hacia el pueblo venezolano y a su presidente Nicolás Maduro en la heroica lucha por la soberanía nacional y la dignidad de los trabajadores, combatientes y masas revolucionarias./VTV