Pandemias del cólera al A H1N1

La Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia global el coronavirus, luego de que 118 países fueran infectados por el covid-19.

Si bien el coronavirus es una de las emergencias de salud pública internacional más graves de los últimos años, es poco probable que se acerque a la devastación causada por algunas epidemias del pasado que cambiaron la historia de la humanidad.

AH1N1 El influenza virus A subtipo H1N1, más conocido como A H1N1 humana, es un subtipo de influenza virus tipo A del virus de la gripe, que pertenece a la familia de los Orthomyxoviridae. El H1N1 ha mutado en diversos subtipos que incluyen la gripe española (extinta en la vida silvestre), la gripe porcina, la gripe aviar y la gripe bovina. La cepa mantiene su circulación después de haber sido reintroducida por la población humana en el año 1970. Los virus de influenza porcina son comúnmente del subtipo H1N1 aunque también circulan otros (H1N2, H3N1, H3N2).

Desde mediados de marzo de 2009, al menos 900 casos mortales han ocurrido en Europa y América por la pandemia de una nueva cepa de H1N1, otras 100 muertes en México aún no están oficialmente confirmadas como casos de influenza H1N1. En el año 2013 y 2014 el Gobierno de México dio la noticia de los nuevos casos de este virus. Y en el año 2016 se detectaron casos de influenza H1N1 en México. La situación al 14 de junio de 2009 registrada por la OMS es de 29.669 casos confirmados de gripe provocada por la nueva cepa del virus H1N1 y cientos de casos mortales en total a nivel mundial. Haciendo un seguimiento diario de los últimos datos publicados por la OMS, el número de pacientes declarados se dobla cada día en distintos países.

Coronavirus del año 2012 El Síndrome Respiratorio de Oriente Próximo (Mers por sus siglas en inglés) es una enfermedad respiratoria vírica provocada por un nuevo coronavirus (Mers-CoV) que fue detectado por primera vez en Arabia Saudí en 2012, explica la Organización Mundial de la Salud.

Los coronavirus son una extensa familia de virus causantes de enfermedades que van desde el resfriado común al síndrome respiratorio agudo severo. Los síntomas típicos del Mers son fiebre, tos y dificultades respiratorias. Es habitual que haya neumonía, pero no siempre. También se han registrado síntomas gastrointestinales, en particular diarrea. Algunos casos de infección por Mers-CoV no presentan síntomas, aunque den positivo para el virus en las pruebas de laboratorio.

Aproximadamente 35% de los casos de Mers-CoV notificados han desembocado en la muerte del paciente.

Desde 2012 se han registrado hasta la fecha casi 3.000 casos (los últimos 167 en Corea) y cerca de 460 fallecimientos (el último, un caso importado en Alemania).

Brote de tuberculosis (2012) Esta enfermedad es provocada por una bacteria que infecta los pulmones y otros órganos. Aunque fue controlada desde hace varias décadas, un brote reciente se propagó a casi todo el mundo y mató a más de 1,3 millones de personas, especialmente en países con sistemas de salud poco desarrollados.

Gripe asiática (1957-1958)

Este brote dejó cerca de dos millones de fallecidos en China, Singapur, Hong Kong y Estados Unidos. Fue generado por una cepa de versiones mixtas del virus H2N2.

Gripe de Hong Kong (1968) Esta enfermedad fue causada por el virus de influenza H3N2, que se propagó a varios continentes y todavía está en circulación. Se calcula que ha matado al menos a un millón de personas y así como los demás virus que causan infecciones respiratorias, afectó sobre todo a personas vulnerables (adultos mayores o niños muy pequeños).

Epidemia de VIH/sida (1960-presente)

Este virus ataca el sistema inmune y lo debilita para que el cuerpo ya no pueda combatir infecciones. Ha matado a más de 39 millones de personas desde la década de 1960 y debido a que afectó primero a la comunidad gay, incentivó el estigma y la discriminación. El desarrollo de medicamentos antirretrovirales permite que las personas afectadas por la enfermedad sobrevivan. Las infecciones anuales por VIH disminuyeron en 8% en EEUU y en 18% a nivel mundial de 2010 a 2015. En África se registran 70% de los casos de esta enfermedad.

La peste moderna (1894-1903)

Esta peste de tipo bubónica afectó India, China y se propagó a otras zonas. Causó 10 millones de muertos, pero impulsó las investigaciones médicas. Varios equipos por separado descubrieron el papel de las pulgas en la transmisión y desarrollaron las primeras formas de inmunización.

Tercera pandemia de cólera (1852-1860)

Se originó en India y se extendió por Asia, Europa, América y África. Se calcula que mató a cerca de un millón de personas. En el momento en que la enfermedad afectaba a miles de personas en Reino Unido, John Snow, uno de los padres de la epidemiología moderna, llevó a cabo la investigación que finalmente llevaría a la conclusión de que el cólera se transmite por el agua.