OMS rechaza la idea de probar vacunas en África por «racista»

El director general de la Organización General de la Salud (OMS), doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, al comparecer en rueda de prensa rechazó resueltamente la consideración de África como escenario de pruebas de vacunas contra la Covid-19.

Tedros calificó de “racista” la idea emitida en una cadena de televisión nacional francesa por los doctores de esa nacionalidad Jean Paul Mira y Camille Locht, jefe de los Servicios de Medicina Intensiva y Rehabilitación del Hospital Cochin de París y director de Investigación del Instituto Francés de Investigación Médica, respectivamente.

El jefe de la entidad sanitaria internacional manifestó que “este tipo de declaraciones racistas no hacen avanzar nada. Se oponen al espíritu de solidaridad. África no puede ser y no será un terreno de pruebas para ninguna vacuna».

“Es vergonzoso y horrible escuchar a científicos haciendo ese tipo de declaraciones en el siglo XXI”, agregó el director de la OMS, etíope de nacimiento.

Varias personalidades han salido al paso a la idea lanzada por los dos médicos franceses, entre ellos los reconocidos futbolistas Samuel Eto´o, de Camerún, y Didier Drogba, de Costa de Marfil.

Tanto Mira como Locht, con posterioridad a la repercusión mediática que han tenido sus declaraciones, han ofrecido sus disculpas a la comunidad internacional, argumentando que sus declaraciones fueron malinterpretadas.