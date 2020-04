Los proteccionistas no paran en Cuarentena

Una de las más grandes preocupaciones de los y las proteccionistas en esta época de coronavirus, lo ha sido el posible abandono de animales de compañía por la creencia de sus dueños de que estos les pueden transmitir el virus, cuestión que ha sido aclarada por la Organización Mundial de la Salud.

Ante este hecho, también se suma la problemática, de la alimentación diaria de los peludos en situación de calle, y mucha han entrado en crisis ¿Si yo no puedo salir quién les dará de comer?

Varias personas preocupadas por la situación, sugirieron el uso de botellones de refrescos o envases plásticos amarrados a los postes cercanos a dónde están los peludos y que los coman de allí y simplemente se llenan los envases.

En otros casos, como @rescatistasdelcorazon han salido a la calle y han alimentado a sus animalitos en situación de calle. Otras como @odryfr que no abandona a su manada gatuna en La Campiña, todos los días religiosamente acude con protección a llevarles comida y agua para no dejarles a su suerte en esta época de cuarentena.

Igualmente, Terreno Palo verde @terreno_vp manteniendo loa protocolos de bioseguridad no ha parado y continua llevando tratamiento y alimentos a sus rescatados que se encuentran en hogares temporales y buscando el pan de cada día para la extensa manada de su refugio.

También, tenemos el caso de las fundaciones registradas en Misión Nevado con amplias manadas y un trabajo comprobado, a las cuales esta fundación del estado les ha emitido cartas de constancia de la labor y solicitando puedan acceder a lugar donde se encuentran sus protegidos.

Los rescates han costado mucho, no solo por la cuarentena, sino por la lamentable situación de la gasolina, los traslados se han visto mermados, sin embargo, proteccionistas como la señora Elvia Tang no paran y en cuarentena rescató a una cachorrita hermosa a la cual llamo Guadalupe «Lupita», así como esterilizó y dio en adopción a una Husky Siberiana.

Tampoco para, la Sra Maryorie Rondón, @maryorie_62 de cuidar y atender a su manada de 32 almas caninas, y su esposo que siempre la acompaña no para de trabajar en acondicionar el espacio que en San Martín, están usando como hogar de estos hermosos perritos.

Incansable es Mary Ann Torres y su Fundación Refugio Mi Gema @refugiomigema, siguiendo su cuarentena no dejan de atender a sus casos críticos como un Píncher en grave estado de salud y una gatita con un tumor en la boca, aparte de todos los casos que hoy en día se recuperan en sus espacios, mágicos, donde Mary Ann con sus manos logra lo imposible, trabajando con las uñas, y salvando vidas.

Ante toda esta contingencia y en conversaciones con varias proteccionistas, es lógico que para este grupo de guerreras y guerreros anónimos, guardar protocolos de bioseguridad que se ha impuesto ante esta pandemia como norma básica, para ellos no sea algo extraordinario ya que es lo que comúnmente debe hacerse con una mascota enferma rescatada o en los casos de las graves enfermedades como lo son el Moquillo y la parvovirosis, para evitar el contagio a las otras mascotas de la manada.

Las proteccionistas siguen los siguientes pasos: desinfectar zapatos, quitarse la ropa que estuvo en contacto con el animal enfermo, ubicar al animalito en un lugar aislado del resto de la manada, bañarse antes de entrar en contacto con otras mascotas sanas, usar guantes y tapabocas.

Por último, quien a lo mejor lee estos párrafos y nunca ha sentido sensibilidad por un animalito, creerá que los proteccionista son unos irresponsables y no, más bien son los seres más conscientes ya que los animales son vidas valiosas y pertenecen al mundo, sus especies deben ser preservadas y alimentadas lamentablemente, para los animales domésticos tienen la desgracia de depender del humano. Esta crisis podría servir a todos para respetar más al hermano animal.

Algunos ejemplos de su labor diaria se refleja en los siguientes anuncios de adopción y apoyo para algún vulnerable animalito:

Esa perrita fue rescatada en Guarenas y estaba embarazada. Dio a luz a 5 hembras y 2 machos y tienen 20 días. Se dan en adopción a personas a que sean recomendadas por proteccionistas debido a que no hay posibilidad de revisar su hogar y se le va hacer seguimiento por foto mientras siga la pandemia. Están ubicados en guarenas. Inf 04242441224/04142428300

A este bebé lo abandonaron junto a otros dos, no comen catarina y no su rescatistas no tiene leche o alguna otra cosa que pueda darles. Solicita el apoyo de alguien que pueda donar un poco para los babys. Este que está en la foto tiene los ojitos enfermos