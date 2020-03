Jorge Rodríguez: Confirmados 42 casos de covid-19 en el país

Desde el Palacio de Miraflores, el Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, informó al pueblo venezolano que ya están dispuestas todas las unidades de salud para atender todos los casos que se presenten. “Hoy llegaron 4 mil kits de detección de China, con los cuales se pueden diagnosticar hasta 320 mil casos”, dijo.

Publicidad

A su vez reiteró que la cuarentena es el único mecanismo para prevenir el crecimiento exponencial de la pandemia, el único tratamiento para prevenir es quedarse en sus hogares.

El también Ministro de Comunicación e Información, durante sus declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, confirmó 42 casos de coronavirus (covid-19) en el territorio nacional que están siendo atendidos de manera oportuna.

“Hasta ayer teníamos 36 casos, con la corrida de ayer en la tarde hasta hoy en la mañana, hemos identificado seis nuevos casos para llegar al número de 42 personas positivas, todos están recibiendo la atención”, expresó el Ministro.

#EnVivo 📹 | Vicepresidente sectorial @jorgerpsuv informa que se han identificado 6 nuevos casos de COVID-19 en el país, de los 4 pertenecen al estado Miranda pic.twitter.com/1j2sw6Phm3 — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) March 19, 2020

Rodríguez, detalló que cuatro de los nuevos contagios se reportaron en el estado Miranda. Relacionados con los casos importados de Europa, precisó, al tiempo que agregó que otro fue identificado en Maracaibo, Zulia, relacionado con la propagación en Cúcuta.

De igual forma, el funcionario señaló que cuentan con la cooperación de Cuba a través de la red Barrio Adentro para atender a los pacientes contagios con el virus, y subrayó que el decreto de cuarentena social y colectiva tiene la intención de anticipar las medidas para evitar la propagación.

“Venezuela cuenta con millones de dosis del medicamento cubano Interferón para combatir el coronavirus en el país, como parte de los acuerdos suscritos en materia de salud entre Venezuela y Cuba”, expresó.

Reiteró el llamado a sectores de extrema derecha a no politizar la situación de emergencia que hoy le toca enfrentar a los habitantes de Venezuela, “esto no es un asunto de chavistas u opositores, este no es un asunto de una tolda política u otra, es un asunto que nos concierne a todos y a todas, debemos solidarizarnos. A este virus lo mata la solidaridad y debemos estar acompañados”.

Publicidad