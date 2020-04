Del Valle: “A Peseiro lo enfrenté cuando dirigió al Braga”

El delantero venezolano Yonathan Del Valle, confesó en un Live para Más Allá Del Gol que llegó a enfrentar al nuevo seleccionador de la vinotinto José Peseiro, cuando este último comandaba al Sporting Braga y el atacante militaba en el Rio Ave del fútbol portugués (2012-2014).

«A Peseiro lo enfrenté cuando dirigió al Braga. Sé que debo ascender en Turquía para tener méritos de ser llamado nuevamente», enfatizó el atacante criollo que forma parte del Giresunspor de Turquía.

En oriundo de Guanare acumula con Giresunspor, en la vigente campaña de la Liga turca, 26 compromisos disputados, 2197 minutos sumados en los que ha perforado seis arcos rivales.

Percance con Sanvicente

A su vez, el llanero explicó las diferencias que llegó a cosechar con el timonel de San Félix, Noel Sanvicente, cuando dirigió a la selección nacional. El actual técnico del Caracas no lo llamó a ninguna convocatoria. «Si un día me lo encuentro le preguntare por qué no me llevo a la selección. Desde que me retiré se lo he querido preguntar, aunque no tengo algo en contra de él (Sanvicente) porqué es uno de los mejores técnicos del país», subrayó.

Del Valle agregó que «con todo respeto, donde comenzó el odio de Sanvicente conmigo (entre risas), fue en el Deportivo Táchira, que formé parte, que venció 2-0 al Real Esppor –que dirigió- del Torneo Apertura 2010. En ese entonces, si tenía o no razón, cada quien tiene su opinión. Yo no entendía porque el convocaba jugadores que no estaban jugando y no convocaba piezas que realmente estaban en juego, esa era mi molestia”, dijo.

El mundialista Sub 20 finalizó explicando por qué «el mismo se puso a jugadores en contra”, argumentando que “son cosas de fútbol y fueron pasando”. Asimismo añadió que “ahorita le está yendo bien en el Caracas, espero y continúe así», concluyó.

El vinotinto se encuentra pasando la cuarentena resguardado en suelo turco, esperando que finalice la tertulia que vive el planeta con el covid-19 para volver a las canchas y seguir figurando con el Giresunspor.