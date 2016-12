Los males abundan en el Metro de Caracas

REINALDO ESCORCIA. – Innumerables problemas inundan las diferentes líneas del Metro de Caracas por la desidia de algunos empleados y por mal uso que hacen los usuarios del sistema de transporte.

El equipo de Últimas Noticias se sumergió en el subterráneo donde observó el comportamiento de las personas y trabajadores de la empresa en los andenes, vagones y otras áreas de las estaciones en las que confirmó varias anomalías que desmejoran el servicio.

Se presenció quienes tratan de evitar que los vendedores ambulantes y pedigüeños se monten el subterráneo a obtener dinero por la comercialización de un producto o por una dádiva de los usuarios.

Sin embargo se vio que todavía hay bastantes buhoneros en las líneas uno, dos y tres ofertando caramelos, chupetas y galletas.

ÚN detectó que el grupo de vendedores que operaba debajo de las escaleras de la estación Petare se mudaron para la parte externa del Metro en Chacaíto, desde donde siguen distribuyendo la mercancía que se oferta en los vagones.

Al entrar a las estaciones Mamera, Carapita y Los Símbolos se perciben olores de excremento humano y suciedad generada por los usuarios.

Se observó a personas con discapacidad, mujeres embarazadas y con bebés en los brazos, de pie porque los caballeros no les ceden el puesto.

En los vagones de la línea 3, cinco personas degustaron unas mandarinas y dejaron las conchas y semillas en el piso.

El equipo reporteril de ÚN identificó escaleras mecánicas inoperativas y torniquetes dañados en 27 estaciones del Metro.

Asimismo Últimas Noticias accedió a una entrevista con la usuaria María Cedeño que denunció: “El miércoles aproximadamente a las 1:40pm me monté en tren en la estación Zona Rental para venir hacia La Yaguara, cuando el tren iba llegando a Nuevo Circo tres sujetos se me acercaron al puesto donde estaba sentada con mis dos niños, uno se alzó la camisa y me mostró la cacha de la pistola y me dijo que le diera el teléfono y se lo di. Se llevaron el celular y otras cosas que tenía en la mano. Los muy descarados salieron del vagón y como si no hubiese pasado nada, se pararon frente de las puertas y esperaron cerrarán como si no hubiese pasado nada”.

Cedeño detalló que cuando fue a colocar la queja en la taquilla de información de la estación La Yaguara, la dama que la atendió le dijo que no podía hacer nada y continúo arreglándose las uñas.