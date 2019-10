Zusmar Ramírez: La danza árabe le da sensualidad a la mujer

Impetuosa y siempre haciendo cosas, Zusmar Ramírez es una bailarina y promotora cultural que conduce el espacio cultural Zuma Cultura por Alba Ciudad 96.3 FM, todos os lunes de dos a tres de la tarde.

Esta bella chama comentó que la misión de especaio es desarrollar, fomentar y discutir temas culturales, efemérides y personajes emblemáticos venezolanos en compañía de docentes, historiadores, cultores “y ciudadanos que protagonicen acciones culturales en sus comunidades. Buscamos fortalecer la identidad nacional y la formación de ciudadanos con valores de conciencia histórica, logrando asi una identificación con su entorno y manifestaciones culturales”.

Sin embargo una pasión que la lleva al extasis es el arte de la danza árabe. Desde hace seis años decidió incursionar en este milenario arte, ya que desde niña soñaba con expresar el sentir en las tablas: “Para mí no es un simple hobby, ya que desde hace casi una década me involucré en este mundo y con el transcurrir del tiempo se convirtió en una pasión. Hoy día lo asumo no solo como un oficio, sino también con responsabilidad, puesto que imparto clases de danza árabe y el compromiso es enorme”.

Develó que la transmisión de conocimientos conlleva una tarea enorme, la ética deber estar presente al momento de difundir información: “Las maestras tenemos el deber de manejar conceptos, técnica y elementos propios de esta danza, como por ejemplo su historia, músicos y bailarines influyentes, ritmología, estilos de danza según sus regiones. Así también inculcarlo de manera creativa”.

La locutora señaló que las venezolanas son mujeres carismáticas, extrovertidas y apasionadas: “Practicar danza árabe les da una herramienta más para explotar su personalidad y sin importar la edad que se tenga. Por otro lado, desde el punto de vista emocional la danza árabe nos ayuda a mejorar aspectos como la seguridad, la sensualidad y elevar él autoestima. Aprendemos a reconocer nuestro cuerpo, nuestras capacidades y a desarrollar habilidades y destrezas que sin duda florece en nuestra personalidad”.