Yesterday imagina un mundo sin Beatles

No importa cuánto tiempo pase, cuántas bandas o cantantes sigan apareciendo en el espectro musical. Si el reguetón se niega a morir o si el trap continúa siendo, para muchos, una aberración que nunca jamás podrá llamarse música.

No importa cuándo pase cualquier cosa en el mundo musical. The Beatles siempre estarán ahí. En persona, con los dos sobrevivientes (Paul McCartney y Ringo Starr) dando un concierto o una entrevista. O con uno de los grandes temas que esa banda dejó no solo para el mencionado ámbito, sino también para el cine.

La muestra es Yesterday, película que se estrenó el viernes en las principales salas del país, y que muestra cómo, aún habiéndolos borrados de la historia, la música de los llamados “Cuatro de Liverpool” puede marcar la pauta.

Dirigida por Danny Boyle (Slumdog Millionaire, Trainspotting, 28 Days Later), el filme, aunque nunca profundiza en el porqué la música de The Beatles puede convertirse en furor en cualquier momento de la historia, termina siendo una comedia romántica en la que Himesh Patel, le da vida a James Malik, un cantante que, sin querer, consigue fama con esas canciones.