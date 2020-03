Winona Ryder defiende a Johnny Depp

Winona Ryder y Johnny Depp se conocieron en el rodaje de Eduardo manos de tijera en 1989, donde se enamoraron. Llevaban saliendo cinco meses cuando se comprometieron, pero al final no hubo boda y su amor se acabó después de cuatro años de relación.

Sin embargo, Winona guarda un buen recuerdo de aquellos años a su lado, por eso le extrañó las acusaciones que Amber Heard hizo públicas sobre el maltrato constante que sufría por parte de su exprometido.

En la declaración judicial de Winona, la actriz declara que no se termina de creer esas acusaciones, según recoge The Blast: “Obviamente no estuve allí durante su matrimonio con Amber, pero mi experiencia fue tan completamente diferente. Me quedé muy sorprendida, confundida y enfadada cuando escuché las acusaciones en su contra. La idea de que es una persona increíblemente violenta es lo más alejado del Johnny que conocía y amaba. No puedo entender estas acusaciones. Lo encuentro extremadamente desconcertante conociéndolo como lo conozco”, aseguró.