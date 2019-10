Viva la gaita | Moncho Martínez, gira

Álvaro “Cuchillo” Durán.- Esta semana arranca la gira ¡Qué locura de gaitas!, el único stand up comedy gaitero que existe en el país. Luis Moncho Martínez creó un formato pequeño llamado “Cover Gaitero” con tres cantantes de dilatada trayectoria en diferentes agrupaciones profesionales, como son Tony Carrero, Chuchi Bermúdez y Nicho Cubillán. En noviembre van a estar en Valencia este sábado 2, el 9 en Maracay, el 15 en Maturín, el 16 en Lechería, el 23 en Puerto Ordaz y el 30 en Mérida. Mientras, que en diciembre, se presentan el 6 en Margarita y en Caracas los días 13, 14, 21, 22, 27 y 28 en el Hotel Tamanaco Intercontinental. Te deseamos la mejor de las suertes mi querido amigo…

“Traigo la alegría” es el nombre del aguinaldo que está promocionando nuestro amigo Many Delgado. El grupo se llama Many Delgado y sus navideños. Por cierto que su nieta Ariadna es la que interpreta el tema… Conmovedora como siempre la bajada de La Chinita. Los Chiquinquireños, como ya es tradición, cantaron en La Plazoleta y al regresar la procesión, a las 11 de la noche, Los Gaiteros de Molero también la recibieron con sus excelentes interpretaciones. Los grandes ausentes de la noche fueron Neguito Borjas, Argenis Carruyo, Ricardo Cepeda y Betulio Medina. Por cierto que los dos últimos nombrados estarán el 18 de noviembre en Madrid, con motivo de celebrarse el Día de la Chinita…

No entendemos por qué hay algunas agrupaciones que quieren asumirse éxitos que pertenecen a grupos ya consagrados. El tema Pajarito Vola, del compositor Víctor Villavicencio, maracucho y abogado de la República, es original de Melody Gaita. En el año 1991 Víctor me lo entregó en una fiesta y me dijo que Rincón Morales no quiso grabarlo. Es uno de los éxitos más emblemáticos de los llamados “Los reyes del vacilón”. Así que no caigan por incautos, ni se dejen engañar por agrupaciones irresponsables que quieren ganar indulgencias con escapulario ajeno.