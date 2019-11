Valeria López ofrecerá un recital de clarinete

Un periplo por diferentes períodos de la música académica con un final marcado por composiciones venezolanas ofrecerá este viernes desde las tres de la tarde, la clarinetista Valeria López en el Museo del Teclado, ubicado en Parque Central en Caracas, donde participará como acompañante en el piano la maestra Dinorah González.

El espectáculo de entrada gratuita será el recital de grado, requisito final para que López pueda obtener su título de ejecutante de clarinete, luego de aproximadamente ocho años de trayectoria académica en la Escuela Superior de Música José Ángel Lamas, el más antiguo y prestigioso centro de estudios musicales de nuestro país, que este mes cumplió 150 años.

En esta oportunidad López interpretará por primera vez en público un exigente repertorio compuesto por temas que abarcan diversos períodos de la música académica compuestas por los más destacados autores de música para clarinete, como es el caso de Carl Maria von Weber, figura destacada en ese período de transición de la música clásica al romanticismo.

Valeria López cursó cinco años en la sede original de la Escuela Superior de Música José Ángel Lamas y lamenta que al momento de egresar la magna institución venezolana de educación musical no cuente aún con una sede adecuada, al punto que por este año no han podido comenzar las actividades ni en un 50%. Sus últimos años en la Lamas, López los cursó en un espacio prestado por la Biblioteca Nacional, que de momento no se puede utilizar, por falta de aire acondicionado.Zona de los archivos adjuntos