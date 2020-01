Una chama de 18 años arrasó en los Grammy

Aunque en los reinados musicales siempre hay cambios en los diversos tronos por género, se puede decir que una muchacha de apenas 18 años, Billie Eilish, es por hoy la nueva reina del pop.

Y el pasado domingo logró ese palmarés al apoderarse de las estatuillas principales de los Grammy 2020 por álbum (When we all fall a sleep, where do we go?), grabación y canción del año (Bad Guy) y mejor nuevo artista, por lo que se ha convertido en la mujer más joven en conquistarlos.

Según especialistas, su música es una mezcla de pop, toques electrónicos, rock y hip hop y una estética que coquetea entre la oscuridad y un colorido muy particular. Su público, mayoritariamente juvenil, es atrapado por sus sentimientos de amor, autodestrucción y redención mostrados con un toque especial.

Además, fue una velada marcada por el dolor ante la muerte del ex basquetero estrella NBA, Kobe Bryant; por el regreso a los escenarios de Demi Lovato y por un gran número de Aerosmith junto a Run DMC.