Tom y Jerry listos para soplar 80 velas

Las aventuras de los personajes más inverosímiles, humanizados por seres de imaginación envidiable, han permitido el entretenimiento de una generación tras otra, desde que la televisión se convirtió en la reina de los hogares.

Resulta curioso que, al contrario de lo que sucede con otros contenidos, haya dibujos animados que se mantengan vigentes, a pesar del paso del tiempo y de la aparición de nuevas propuestas dirigidas al público infantil.

Posiblemente, la masificación del servicio de suscripción y la proliferación de canales sean factores que han favorecido la supervivencia de historietas creadas hace décadas, por la necesidad de cumplir con programaciones de 24 horas por 7 días.

Lo llamativo es que siguen siendo atractivas para los pequeñines de la casa, sin importar si tienen 30, 50 u 80 años, como es el caso de Tom y Jerry. Aunque parezca mentira, la disparatada pareja se alista para celebrar ocho décadas de existencia desde que saltó a la palestra el 10 de febrero de 1940.

Las críticas. Tom y Jerry es el producto del trabajo en equipo del historietista Joseph Barbera y del director William Hanna, cuando laboraban para el departamento de animación de la Metro Goldwyn Mayer. Los estadounidenses desarrollaron la idea de un gato tenaz que persigue a un ratón astuto, sin lograr el objetivo. Colorearon al primero de azul grisáceo y al segundo de marrón, dotándolos de abundantes detalles que desaparecieron con el tiempo.

A partir del primer corto titulado Puss Gets the Boot, ingeniaron una serie de situaciones que no requerían diálogos sino algunas exclamaciones y bandas sonoras. A pesar del éxito –o precisamente por él– no faltaron las críticas.

Algunas estaban dirigidas a la aplicación de un estereotipo racial en el ama de llaves de la casa –afroamericana con acento sureño- y otras al exceso de violencia aplicada por los protagonistas para alcanzar sus metas: atrapar al ratón y huir del gato, respectivamente.

La caricatura se mantuvo triunfante hasta 1957, cuando la MGM decidió cerrar su departamento de animación. De nada sirvieron los siete premios Oscar que igualaron la marca de Silly Symphonies de Walt Disney ni las otras seis nominaciones al mismo galardón. Fue entonces cuando Hanna y Barbera fundaron la productora de la que surgieron Los Picapiedra, Los Supersónicos y Scooby-Doo.

Mientras tanto, Tom y Jerry pasaron de mano en mano hasta que en 1975 se les presentó la oportunidad de debutar en televisión con Chuck Jones (Bugs Bunny, Porky y Pato Lucas). Luego de varias negociaciones, los derechos pertenecen al grupo Turner que reúne a Cartoon Network, Boomerang, TCM, TNT y TBS Network.