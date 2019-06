Televisa revivirá “La usurpadora” y 9 series

Los nuevos rostros e historias que versionarán los grandes éxitos de Televisa en el proyecto llamado Fábrica de sueños va tomando forma. Estas nuevas versiones se producirán a modo de serie, es decir en historias cortas de no más de 25 capítulos.

De la versión 2019 de La Usurpadora, su protagonista, Sandra Echeverría, la nueva protagonista ha comentado: “No me acuerdo (de ‘La Usurpadora’), yo estaba muy chiquita. Me acuerdo de haberla visto, que era hermosa, que fue un hit, pero no recordaba ni siquiera la historia. Pero mejor, así hago mi versión. No imito a nadie”, contó. Esa versión la hizo la venezolana Gabriela Spanic. La historia original es venezolana y fue hecha en los años 70 por Marina Baura.



Ya se dijo que Paz Vega será la villana Catalina de Cuna de Lobos y que Camila Sodi, la descarada Rubí. Otras historias también en la lista son: El maleficio, Colorina, La madrastra, Los ricos también lloran, Rosa Salvaje y Corazón salvaje, entre otras.