Susana Gómez: “Con el paino puedo hacer magia con los dedos”

“Cuando era niña querìa practicar el arpa, pero al final como no había profesor de arpa en mi ciudad cogí el piano y no me arrepiento, porque es como una gran orquesta y se puede sacar muchìsimos colores y puedes hacer magia con los dedos. Por eso elegí el piano al final”, señalò sin dudar la española Susana Gómez, quien participará en diversas actividades durante la VII Festival Europeo de Jóvenes Solistas.”También me encanta el chelo, ya que hice seis años (risas) y además canto. Mi madre cantaba y yo también me dediqué a la ópera. Soy soprano y además me he dedicado a la composiciòn, que es algo que me apasiona”, comentó una de los cinco invitados a este evento organizado por la Delegación de la Unión Europea en Venezuela, en alianza con el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela.



Con apenas 24 años “la música es una pasión para mi. No podría ver la vida sin la música. Se ha convertido en mi modo de vida, mi modo de pensar, mi pasión y todo. Es mi arte”.Este festival tendrá varias paradas. Se realizará un primer recital este miércoles 16 a las 5:30 pm en la Plaza de Los Palos Grandes, siendo la única oportunidad de ver en el mismo escenario a los cinco solistas invitados. Estarán acompañados al piano por los músicos María Daniela Duque y Fabio Páez, de la Escuela de Música Mozarteum, y por el violonchelista Luis Bernardo Castro, de la Orquesta Sinfónica Juan José Landae. Luego otros dos conciertos el vienes 18 y sábado 19, ambos a las 4:00 pm en el Centro Nacional de Acción Social por la Música en Quebrada Honda (cerca del Metro Colegio de Ingenieros). Estos toques serán con entrada libre, aunque tienen otros privados. “Estos súper feliz de poder participar en este festival, porque me dará la oportunidad de compartir con extraordinarios músicos venezolanos pertenecientes la Sinfónica Simón Bolívar. Además me hace mucha ilusiòn, porque en España conozco buenos músicos que provienen de ahí”, destacó Susana, a quien le corresponde participar este viernes junto a la Sinfónica Simón Bolívar, bajo la dirrección de Jesús Uzcátegui. La española será la solista del concierto para piano y orquesta N° 2 de Frederic Chopin.



También los invitados darán varias clases magistrales: “Daré algunas clases, lo que es una oportunidad de compartir mis conocimientos con la gente y también aprender de ellos”.Gómez en sus ratos libres también le da por escribir “mucha poesía desde hace tiempo y la sigo escribiendo. Alguna vez publicaré (risas). Ya tengo mucho material”.