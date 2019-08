Solange Contreras apuesta a la belleza integral

La modelo venezolana coronada como Miss Bikini Internacional 82, Solange Contreras, participa en el nuevo videoclip de Nicolás Felizola y aborda tips de crecimiento personal a través de su cuenta Instagram. Actualmente trabaja como esteticista, cosmetóloga y maquilladora con licencia en los Estados Unidos y trabaja para lanzar a corto plazo un producto antiedad para el cuidado de la piel.

“No sólo hay que cuidar la alimentación sino tu mundo interior. Me encanta la estructura, la puntualidad, soy una persona muy disciplinada y de rutinas para alcanzar mis metas. Trato de evolucionar, de perdonar y aceptar. Cuido mucho mis deseos hacia los demás. Estoy tratando de esculpirme a mano por dentro y de sentirme bien conmigo misma. Leo libros de autoayuda y soy precursora del C.R.P. (Círculo de Realización Personal). Me gusta la moda, me cuido mucho, pero uno en este punto de la vida sencillamente necesita ser, pero ser de “verdad verdad” .

Solange desfiló por nuestras pasarelas en momentos estelares del modelaje venezolano durante la década de los ochenta. Lució trajes de Guy Meliet y Piera Ferrari y fue imagen de marcas internacionales como Wrangler. Finalmente fue coronada Miss Bikini Internacional 1982 en Panamá, que sumó otra corona al record mundial de nuestras reinas de belleza y realiza participaciones especiales como actriz en Venevisión y RCTV.



“Fue “descubierta” por el fotógrafo, diseñador y cantante Nicolás Felizola y ahora, radicada en Miami, coincide con él gracias a su participación como modelo en el videoclip del tema ‘Ese soy yo’, estrenado recientemente”.