Sistema Nacional de Orquestas rinde tributo a Elton John

La Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta junto con el Ensamble Pop 80’90’ celebrarán tributo al cantante británico Elton John en un concierto titulado “Rocketman Sinfónico“, el cual se realizará el próximo viernes 14 de junio en la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social, en Quebrada Honda Caracas.

Con música del Sistema Nacional de Orquestas y la participación de Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela se realizará este espectáculo sinfónico, en el cual se mezclarán diversos de estilos musicales: rock, pop, glam rock y piano rock que caracterizan el performance del artista británico Elton John.

La Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta estará dirigida por Ollantay Velásquez y el Ensamble Pop 80’90’, por el baterista y músico Andrés Briceño.

La actividad está organizada por el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela quienes apuestan a la diversificación musical ofreciendo al público renovadas emociones y experiencias sonoras.

El concierto tendrá una duración de 120 minutos. Se escucharán famosos temas de Elton John tales como como Saturday Night’s Alright for Fighting; Tiny Dancer; Your Song; Don’t Let The Sun Go Down On Me, entre otros.

Por supuesto, no faltará el popular single del año 72 Rocketman, el cual recoge en su letra la trama de la película homónima basada en la vida del artista británico, reseñó una nota de prensa del Sistema.

Para disfrutar de este espectáculo se debe pasar por el Centro Nacional de Acción Social por la Música y apartar su cupo a través de la página web de ticketmundo. AVN