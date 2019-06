Shey “No me gusta quedarme estancada”

Para adecuarse a las nuevas tendencias de la industria, la cantante venezolana Shey enfoca su carrera hacia las plataformas digitales. Es así como lo que será su primer álbum profesional estará integrado por una serie de sencillos que ha ido lanzando paulatinamente. Déjame verte fue el primer tema, el cual, además, le sirvió para darse a conocer en el mercado nacional.

Desde del principio, ha contado con el apoyo familiar. De manera pícara dice que ser hija única le ha facilitado las cosas. Ahora reaparece con Dejavú, al cual quiso darle un sentido más urbano. “Estoy en una constante búsqueda de sonidos, porque no me gusta quedarme estancada. Por eso hago fusiones. Así como me paseo por el pop y por el house, a este sencillo quise darle el toque de los géneros de moda”.

Comenzó muy pequeña en la música, ¿Qué se veía haciendo como profesional? House. aunque me gusta todo tipo de música, siento que este género es el que me identifica. Me gusta el reguetón, soy fanática del trap, me encanta el pop, pero el house es lo mío. Por eso, trato de fusionarlo con todo.

¿Las fusiones mantienen el interés del público? En el momento que me siento a hacer música pienso como público. En mi caso, me aburro cuando escucho todo el tiempo lo mismo. Trato de que a la gente no le pase lo mismo cuando oye mi trabajo. Por eso estoy sacando un promocional tras otro, además de experimentar aquí y allá.

¿Siente que con ese ritmo de trabajo puede alcanzar pronto el techo? Para nada. Me falta mucho re corrido. Estoy en proceso de formar mi banda, con músicos y bailarines. Ahora, solo me presento con bailarines, pero mi meta es ofrecer un espectáculo integral.

¿Nunca se vio haciendo otra cosa más allá de cantar? Cuando terminé el bachillerato comencé en la universidad a estudiar Derecho y Estudios Internacionales. Pero tuve que dejarlos, momentáneamente, para dedicarme a la música.

¿Se arrepiente de haber tomado esa decisión? Ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida.