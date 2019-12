Sheely combina el pop con la música urbana

Sheely Costa o Sheely a secas despide el año con el lanzamiento de su más reciente promocional, La flecha, un tema de Alfredo López en el que se combina la música urbana con el pop.

Admiradora de artistas como Nicky Minaj, Karol G o Sixto Rein (con cualquiera de ellos le gustaría hacer un dúo), considera que este sencillo “es una historia divertida, una canción común que quisimos trabajarla como algo jocoso, propio de la época de fin de año. Hemos querido hacer cosas más maduras y atrevidas para captar otro tipo de público”.

Su género base es el pop, aunque siempre busca darle un filón latino. No es apasionada de la escritura, pero sí le gusta “que me atrapen las historias. Me gusta que me sorprendan con canciones que reflejen las historias de mi vida. Cuando soy quien compone, me gusta que el público sienta que escribí esas canciones por ellos”.

Además de su carrera como cantante, Sheely también es actriz y hace doblajes. Tiene un papel en la trama juvenil de la novela Intriga tras cámaras, la cual se estrenará en 2020. “Antes de encasillarme, lo que me gusta es que me llamen artista. Por eso, también he querido desarrollarme como actriz”.