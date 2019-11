Durante la presentación del documental El Dorado, Shakira reveló los duros momentos que vivió mientras enfrentaba su enfermedad, pues tuvo que pasar meses sin hablar para evitar acabar en un quirófano.

Según dijo, Piqué “necesitaba que hablara. Gerard me ha visto tantas veces salir llorando. Me decía que no quería un futuro con una mujer amargada, que no estuviera encerrada, que saliera a hacer música” .