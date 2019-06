Sech, el cantante que conquista con su música a toda una generación de Instagram

Durante las últimas semanas, los datos de Spotify han dejado claro que el panameño Sech se ha ganado el corazón de los fanáticos. Cada día se escucha desde varios países de Latinoamérica unas 50.000 veces por día su canción Otro Trago, que es parte de su disco Sueños.

Otro Trago es solo una de las ocho piezas que Sech tiene en Spotify y no es raro toparse con frases suyas en fotos, memes o tuits de muchos jóvenes: “No fue prudente que le llames amor a lo que sucedió una noche solamente”, o la ya clásica “Te cambió siendo mejor que ella”, acompañada de algún meme de un personaje llorando.

El panameño Sech, de tan solo 25 años, siempre ha tenido claro que las frases de canciones como Otro trago, Lo malo o Falsas promesas tienen ese potencial para conectar con los jóvenes que están descubriendo el amor entre fotos y likes de Instagram.

“Siento que me gusta hacer temas sobre todo, pero lo que más me gusta es hacer temas con los que la gente se sienta identificados. Que la gente diga ‘Sech me conoce, alguien le contó mi historia’. Siento que esas canciones son las que la gente los pone como frases, como estados en todos lados,…Miss Lonely por ejemplo, ¿cuántas mujeres no se tatuaron ese nombre? Es algo que nunca me llegó a la mente”, le contó a la emisora colombiana Oxígeno 2 hace unos meses.