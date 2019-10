Ricardo Adrianza y las “Lecciones de Vida” para su nieto Matías

A casa llena fue bautizado el libro “Cartas a Matías, lecciones de vida para mi nieto”, escrito por Ricardo Adrianza, socio de auditoría de la Firma Mazars y coach profesional certificado, quien debuta en el mundo literario, inspirado por el nacimiento de su primer nieto Matías, motivo por el cual decide adentrarse en las letras para dejar constancia de su paso por este plano terrenal y dar ejemplo a sus sucesores.

En medio de familiares, amigos y un nutrido grupo de medios de comunicación, Ricardo Adrianza presentó esta su primera obra, de la mano del periodista Eduardo Rodriguez Giolitti, quien fue el hilo conductor de esta hermosa historia entre abuelo y nieto, plasmada en el texto.

“La vida es caprichosa y no conocemos todos sus caprichos, por lo que decidí plasmar en un texto escrito, lecciones de vida, que de alguna manera me permitirá estar presente en su vida y la de mis futuros nietos, aunque por las circunstancias actuales no estemos juntos en un mismo lugar”, expresó de forma emotiva Adrianza.

El hecho de presenciar el momento sublime del nacimiento de su primer nieto Matías en abril del año pasado, las sensaciones posteriores y el distanciamiento de su esposa e hijas a causa de la diáspora, lo motivó a plasmar en papel “lecciones profundas, recreadas en historias propias y ajenas, con el propósito de influir profundamente en ellos – los nietos – facilitarles el tránsito por la vida y ayudar a que crezcan como hombres y mujeres de bien, con la única e irrenunciable condición de ser felices”, explicó Ricardo Adrianza.

Vida y trascendencia

El destacado coach es caraqueño y de su unión hace 30 años con Luisa Elena, nacieron tres hermosas jovencitas: Patricia (29), Daniela (26) y Cristina (21), todas residenciadas en la actualidad fuera de Venezuela. Matías Eduardo es su primera experiencia como abuelo. Nació en San Juan, Puerto Rico, el 24 de abril de 2018 como fruto del enlace entre su hija mayor Patricia y Javier, quienes viven ahora en Panamá.

“Espero que, a pesar del escaso contacto que podamos tener, recuerde a su abuelo con cariño, que perciba que este libro ha sido escrito con amor, y que en los baches que se le presenten en la vida, pueda recordar mis cartas y mis visitas, y le permita tomar las mejores decisiones. En definitiva, que crezca como un hombre de bien, de manera tal que cuando llegue a mi edad y evalúe su paso por la vida, pueda valorarla de la mejor manera y sentirse un hombre feliz”, indicó Adrianza sobre los alcances de su obra escrita.

Características del libro

“Cartas a Matías, lecciones de vida para mi nieto” tendrá un tiraje de 900 ejemplares en su primera edición. Está redactado en género epistolar bajo el formato impreso y digital. Cuenta con 176 páginas, y su publicación es respaldada por la editora Alfa Digital y la Imprenta Rotospeed C.A. Ya está disponible en las principales librerías de Caracas, así como por Amazon.

Reflexiones de Ricardo Adrianza: