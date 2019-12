Renny adaptó, narró y produjo una joya

A veces pareciera que resulta redundante hablar (o escribir, como es el caso) sobre lo que significa la figura de Renny Ottolina en la historia de la TV.

En otras ocasiones, sin embargo, se transforma en un compromiso para que no muera su legado y, tal vez, para que sirva de fuente de inspiración a quienes hoy llevan las riendas de una industria tan mermada.

El eterno número uno fue publicista, locutor, director, productor y guionista, pero, sobre todo, fue un comunicador tremendamente responsable, comprometido con la idea de ofrecer al público lo mejor de lo mejor, para estar a la altura de lo que hacían las principales televisoras del mundo en cuanto a entretenimiento. Fragmentos de El show de Renny y Renny presenta en YouTube pueden despejar cualquier duda.

Es por ello que, ante la cercanía de la Navidad, vale la pena recordar un programa que fue muy aplaudido en su momento y que historiadores del medio consideran como el mejor que se ha hecho en el país, dedicado a la celebración del nacimiento del Niño Dios: El angelito más pequeño.

Los trazos

Inspirado en el cuento homónimo del autor estadounidense Charles Tazewell, Renny decidió adaptarlo para la pequeña pantalla, conservando para sí el papel de narrador en off.

Asignó el personaje protagónico a su hija menor, Rena Fernanda, y le dio la oportunidad a un nuevo talento de la música para interpretar al Ángel Comprensivo: Germán Freites (segundo esposo de Elluz Peraza y padre de Hileen Freites Peraza, fallecido en 1984).

Además, para darle forma a la banda sonora contó con el trabajo del maestro valenciano Aldemaro Romero, creador de la Onda Nueva.

De esa manera, El angelito más pequeño estuvo listo para ser estrenado el 24 de diciembre de 1967, en el marco del programa Renny presenta y a través de la pantalla de Rctv. La aceptación del público llevó a la decisión ejecutiva de repetirlo el 7 de enero de 1968.

La sinopsis

La historia comienza con la llegada de un ángel al cielo. Tras ser recibido, su comportamiento rebelde crea cierta incomodidad, por su silbido chirriante, su marcada impuntualidad, su desafinación y su aspecto descuidado.

Todo ello hace que sea llamado a capítulo por El Ángel Comprensivo, quien, después de consultarlo sobre su conducta y de escuchar lo mucho que se distraía en la Tierra, gira instrucciones para que busquen una caja de madera que él guardaba debajo de su cama.

Al conocerse la noticia del nacimiento de Jesús, los ángeles comienzan a elaborar sus regalos, pero el más pequeño no sabe cómo ofrendar al hijo de Dios y decide obsequiarle la caja de madera.

La mezcla de canto, música y danza, ambientada con los recursos que permitía el blanco y negro, más el carisma de Rena recogido en un sinfín de close ups, dio como resultado un programa que muchos consideran una joya de la pequeña pantalla.

El padre

Charles Tazewell vivió entre 1900 y 1972. Trabajó como dramaturgo de radio y como escritor de cuentos infantiles. Varias de sus obras han sido adaptadas, siendo la más conocida The Small One que la empresa Disney llevó a la gran pantalla en 1978. En relación con The Littlest Angel (El angelito más pequeño) hay que decir que fue escrita en 1939 y publicada en 1945.