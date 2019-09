Referencias: Optimismo

Ya la Segunda República había naufragado. Cartagena no estaba allí. Debido a lo infructuoso de alcanzar objetivos estratégicos, atrás dejaba el Hombre de las dificultades sus responsabilidades militares en Nueva Granada. La idea: buscar ayuda en la principal potencia de la escena postnapoléonica.

Por eso Jamaica, su colonia más importante de las Antillas, era el lugar. Decidir la suerte de la Patria cuando la mayoría del pueblo venezolano repudiaba la opción independentista y Pablo Morillo llegaba con 15000 efectivos o explorar otros derroteros internacionalizando el conflicto, ese era dilema hamletiano.

6 de septiembre de 1815 Simón Bolívar rubrica la Contestación de un Americano Meridional a un Caballero de esta Isla, que será conocida como la Carta de Jamaica, dando luces sobre el futuro de Nuestra América. El fin era encender en los gélidos británicos un interés por la causa de América, pese a que la misiva estaba dirigida a Henry Cullen.

En la Carta de Jamaica Bolívar analiza el proceso político que se estaba desenvolviendo en estos territorios, denunciando a la vez el carácter opresor de España. Explicaba su visión geopolítica sobre Río de la Plata, Chile, Perú, Nueva Granada, Venezuela y México.

No tarda el Libertador en señalar la incompetencia del gobierno hispano, las ventajas de Europa en la Independencia americana y la posición timorata de EEUU ante los acontecimientos. No obstante, no deja de criticar a los gobiernos de los países nuestroamericanos. De igual manera ratifica su postura antimonárquica y antifederalista.

Independencia, Soberanía y Justicia en el Pensamiento de Simón Bolívar es un libro de Vladimir Acosta, varias veces publicado. Comenta el historiador venezolano sobre la Carta de Jamaica: “Expresa la visión optimista que tiene Bolívar en 1815, aun en medio de su destierro y sus dificultades, de la América española que lucha por su independencia, de las enormes dificultades de la causa libertadora, de la justeza de esa lucha, y de su posible y prometedor futuro. Describe Bolívar la brutalidad e injusticia del régimen colonial español.

Expone un panorama de esa América española y el estado de sus luchas. Sueña con que el Istmo de Panamá pudiera ser para nosotros los americanos independizados de España lo que fue otrora el de Corinto para los griegos: un espacio para la anfictionía, para realizar un gran congreso de unidad en la guerra y en la paz de esas nuevas repúblicas soberanas e independientes”.



¿Cuál sería una de las fórmulas para revertir la opresión? La integración de pueblos como mecanismo de defensa. También la aceptación de nuestra identidad que ya define magistralmente en este documento fundamental. Son muchas las razones que dicen de la vigencia de la Carta de Jamaica.