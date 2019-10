Ray “El Versátil” lanzará su primer promocional: “A la pared”

El artista caraqueño del género urbano, Ray “El Versátil”, estrenará su primer sencillo promocional llamado “A la pared”, este jueves 31 de octubre en la plataforma de su canal de YouTube.



El nombre artístico Ray “El Versátil” es de Roberto Hernández, quien desde pequeño se ha dedicado a componer canciones, inspirado en los grandes artistas del género, tales como Chino y Nacho, Daddy Yankee, Wisin y Yandel, Don Omar, Héctor y Tito, entre otros. No solamente compone canciones del mismo estilo urbano, sino que también en diferentes géneros. Gracias a esa agilidad y versatilidad, lo han denominado también como “El Lápiz Estrella”.

“A la pared” es una producción de la casa productora Anaya Studios, integrada por “El Grizzly Men” y Nelson Anaya; letra y composición musical por El Lápiz Estrella. El cantante señaló: “Yo quiero que la gente se deleite con “A la pared”, canción que es para todo público, que se disfruten el tema y lo bailen en donde sea”.

El joven artista de 25 años ha trabajado con productores y compositores de talla nacional e internacional, tales como Tony El Brouze (ex integrante del dúo Kent y Tony), Andrés y El Piolo “Desakataos” (ex de A.5), Raziel Producer (ex productor de Farruko en Venezuela), Andrés Gaarn (productor musical venezolano), Ramsés Alegría “Súbele Ram” (productor musical e ingeniero de sonido), Manuel Cosculluela (representante de negocios y caza talentos del cantante Cosculluela).



Además ha colaborado con Polo Nandez (Cantante español de Warner Music), George Mayer (Cantante Urbano peruano), Gabriela Herrera (Actriz y Cantante peruana), Boris Silva (Cantante peruano – norteamericano), Dyland (Ex del Duo “Dyland y Lenny) y Eliot “El Mago D Oz” (Productor Puertorriqueño Oficial de J Álvarez).

Por otra parte, gracias a su lanzamiento como solista, Ray “El Versátil” debutará su primer tema en la capital este próximo 31 de octubre en el local Portosanto de El Paraíso, a partir de las 9:00 pm; y también este uno de noviembre en el C.C. Tolón Fashion Mall, específicamente en el Friday’s de Las Mercedes, para celebrar el Halloween Party’s, a partir de las 7:00 pm. Ambas locaciones en Caracas.



El intérprete urbano destacó que sigue trabajando por sus sueños y espera que su música llegue lejos: “En pocas semanas estaré en Colombia y luego en Perú llevando este tema para resonar en todos los escenarios posibles”, agregó el cantante, cuyas redes sociales son Facebook e Instagram: @rayelversatil; Youtube: Ray El Versátil.

Podrán disfrutar su tema audiovisual a través del link: https://www.youtube.com/channel/UCRNvf220niYlOgRJ31sYldw