Rafael Baptista: un heredero del arte ingenuo

El arte ingenuo tiene en San Cristóbal a uno de sus más fieles exponentes en Venezuela. Se trata de Rafael Baptista, un pintor nacido en Caracas y criado en Táchira, que heredó la vena artística de su padre, Pancho Baptista, quien se dedicó al igual que él a esta forma de expresión.

Baptista, con solo observar a su padre aprendió a pintar. “eso es algo que uno se imagina y lo pinta. Yo, cuando pinto me siento relajado, tranquilo, se me pasa el tiempo volando. La verdad me gusta mucho”.

“Él era de la época en la que se reunían en Sabana Grande Aquiles Nazoa y gente bohemia. Allí hizo amistad con grupos artísticos y culturales”, relató.

Rafael pinta desde que tiene uso de razón. Nunca había pisado un taller de pintura.

Profesionalmente se dedicó al arte desde los 15 años de edad, momento desde el cual ha participado en numerosas muestras colectivas nacionales e internacionales. Su pintura ha servido, incluso, como homenaje a Shakespeare y Cervantes.

Admirador del arte en general, se considera un seguidor de la obra de Feliciano Carvallo: “me gusta su forma de expresarse. Él fue amigo de mi papá y por eso tengo algunos de sus cuadros. Este tipo de pintura siempre me ha llamado la atención”.

El abanico de temas. Las serenatas, los mercados de flores y frutas, así como las fiestas tradicionales de los Diablos de Yare y las Sardinas de Naiguatá son los temas que más plasma en sus obras. Sus preferidas son las procesiones y las fachadas de casas con tertulias de personas.

Generalmente utiliza fondos negros para resaltar la viveza de los colores.

Estas escenas no solo las hace sobre el lienzo: desde hace 10 años pinta también sobre huevos de avestruz a los que, luego de sacarle la clara y la yema, limpia y prepara con yeso para darle firmeza y plasmar en ellos lo que su imaginación visualice.

Hoy día, sus obras son exhibidas en su página de Facebook y son muy bien demandada tanto en Venezuela como en el exterior. Sin embargo, al igual que cualquier artista, siente una necesidad que va más allá de las solicitudes.

“Aunque no pidan los cuadros, yo me siento y pinto lo que me provoque, lo que crea conveniente o con lo que yo me sienta bien”.