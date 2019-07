Presentan reedición del libro “De Yare a Miraflores, el mismo subversivo”

La Fundación Editorial El Perro y la Rana presentó este domingo 28 de julio, la reedición del libro “De Yare a Miraflores, el mismo subversivo”, escrito por el periodista José Vicente Rangel, que compila entrevistas que el también ex vicepresidente de la República, le hizo al Comandante Hugo Chávez, a lo largo de casi veinte años.

El acto se llevó a cabo, en la Casa la Historia Insurgente, a propósito de la décima Feria del Libro en Caracas, con la participación del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, según destaca nota de prensa del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC).

“José Vicente Rangel sería una muy buena excusa para realizar una película de nuestra Venezuela histórica. Me complace mucho hacer esta presentación en la Casa de la Historia Insurgente, porque si en un hombre la historia y el periodismo se dan la mano, es en José Vicente Rangel”, expresó Villegas.

Agregó además que “quiso la casualidad que la reedición de este libro ocurriera un 28 de julio, día del cumpleaños del comandante Hugo Chávez, que es el otro autor del libro de “Yare a Miraflores, el mismo subversivo”.

“Porque en ese texto participan los dos, afirmó Villegas, y releer estos intercambios es una manera extraordinaria de acercarse a ambos personajes. Por supuesto, la personalidad colosal de Chávez como entrevistado y la majestuosidad de José Vicente como entrevistador. Qué difícil para ambos. No debió haber sido un diálogo sencillo para ninguno, en su rol correspondiente, porque entre ambos hombres existió una relación política y personal de mutuo respeto que permitía a cada uno saber a quién tenía enfrente”.

Agregó Viilegas que “tanto las preguntas como las respuestas son en si mismas una clase para aquellos que quieran aproximarse al periodismo, y para aquellos que quieran aproximarse a los dos. De modo que, en cierta forma, este también es un libro de texto. No debería pretender ser entrevistador o periodista político, ningún venezolano que no haya leído este libro y no debería pretender ser político en Venezuela también alguien que no lo haya leído. De modo que el libro tiene un público garantizado”.

También agradeció al asambleísta Fernando Soto Rojas, porque fue el promotor de la idea de que el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) rindiera este homenaje a Jose Vicente Rangel, con la reedición de esta y muchas obras.

Además, le envió un mensaje a Rangel y a su esposa Anita (Ávalos) “que son una pareja ejemplo de militancia y amor comprometido y profundo”.

Informó que pronto se reeditará otro libro de José Vicente Rangel Expediente Negro, “libro excepcional de nuestra historia muy pertinente en la Venezuela del presente”, opino Villegas.

Cabe destacar que Expediente Negro es una obra que investiga las violaciones a los derechos humanos y los asesinatos de campesinos venezolanos en la década de los 60.La información fue dada a conocer, a través de nota de prensa del MPPC.

