Película Parasite hace historia en los premios Oscar

Parasite se convirtió en la primera cinta de habla no inglesa en ganar el galardón a la mejor película de los premios Oscar entregados este domingo.

El filme, que también ha sido un éxito de taquilla y ganó la Palma de Oro en el festival de Cannes, logró otros tres reconocimientos importantes en los Oscar en las categorías de dirección, guion original y película internacional.

Aunque era la gran favorita, Parasite competía con otros aclamados largometrajes: el drama de guerra 1917, que triunfó en categorías técnicas, y Once Upon a Time in Hollywood(«Érase una vez en Hollywood»). Por su interpretación en esta última, Brad Pitt ganó el premio al mejor actor de reparto.

El Oscar a la Mejor Actriz ha ido a parar a Renée Zellweger, la favorita, por su papel protagonista en Judy; mientras que el de Mejor Actor se lo llevó Joaquin Phoenix por Joker.

A continuación te dejamos la lista de los premiados:

Mejor película

Parasite («Parásitos»)

Mejor dirección

Bong Joon-ho, Parasite

Mejor actor

Joaquin Phoenix, Joker

Mejor actriz

Renée Zellweger, Judy

Mejor actor de reparto

Brad Pitt, Once Upon A Time… In Hollywood

Mejor guion original

Parasite

Mejor guion adaptado

Jojo Rabbit

Mejor actriz de reparto

Laura Dern, Marriage Story

Mejor película de animación

Toy Story 4

Mejor corto de acción

The Neighbors’ Window

Mejor corto animado

Hair Love

Mejor diseño de producción

Once Upon a Time in… Hollywood

Mejor vestuario

Little Women

Mejor documental

American Factory

Mejor corto documental

Learning to Skateborad in a Warzone (if you are a girl)

Mejor edición de sonido

Ford v Ferrari

Mejor mezcla de sonido

1917

Mejor dirección de fotografía

1917

Mejor edición

Ford v Ferrari

Mejores efectos especiales

1917

Mejor maquillaje y peinado

Bombshell

Mejor película internacional

Parasite (Corea del Sur)

Mejor banda sonora

Joker

Mejor canción original

(I’m Gonna) Love Me Again, Rocketman