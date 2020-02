Paola Chacón se inspira en patrones de costura

Inspirada en los patrones de costura prêt-à-porter de revistas de moda, Paola Chacón es la artista joven del mes seleccionada por el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Armando Reverón para seducirnos con un fragmento de su trabajo de grado presentado en el Museo Jacobo Borges, pero en esta ocasión, bajo una lectura distinta, un poco alejada del modelo museográfico convencional para hacer que su obra sea más lúdica e interactiva con el público.

Chacón explica que su obra se vincula con el sueño de la infancia de ser diseñadora de modas, posteriormente, vinculó este deseo perfectamente con el discurso plástico que desarrolla “empecé a investigar de dónde partía el tema de la costura en masa, esas unidades de medida donde tenemos tallas S, M, L, para todo tipo de personas delgadas u obesas” .





Agrega que en esa búsqueda desvinculó el tema de la indumentaria partiendo del patrón, “donde ya no está ensamblada la ropa, ya no vemos un vestido, una blusa, sino que apreciamos el elemento más simple de la costura: el patrón”. Indica que que se confeccionan después de arduo trabajo donde se estudia, cose y piensa la pieza. “Yo lo llevo a la confección de una obra de arte que termina siendo una abstracción geométrica, donde captamos figuras abstractas dentro de la estructura compleja que tenemos en el espacio, hay una saturación de la línea de los elementos de la expresión plástica como el color y la forma”.

Refiere la dicotomía existente para muchos entre arte y diseño. “Para muchos son mundos que se divorcian, pero yo siento que sí van de la mano”.



La obra de Chacón aunque tiene la misma inspiración en el MUJABO que en el Maccar, en este último, rompe el patrón museográfico e invita al espectador a continuar la lectura en el techo y en el piso. Así mismo, en el espacio del Maccar fue concebida con espacios de descanso visual que a la vez le proporcionaron otra riqueza entre figura y fondo, de acuerdo a lo explicado por la propia artista » surgió como una sugerencia del público del Mujabo».

No puedes perderte esta obra donde encontrarás ese vínculo con los patrones de la costura prêt-à-porter de revistas de moda, mas no de la “haute couture” – alta costura, sino de la moda que usamos todos bajo una técnica también masiva como lo es la confección de la obra en serigrafía. No puedes dejar de apreciar este talento joven y emergente, una artista egresada de la UNEARTE.

Prensa FMN.