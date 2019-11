Nuevo tema de Mia “MALA”

MIA La Pretty Girl está de estreno con su nuevo tema “Mala” para finalizar temporada 2019: “Esta es una historia imaginaria posicionando a la mujer muy femenina y con su puesto dentro de la sociedad; muy feminista”.En cuanto al video pudimos conocer que se grabó en Miami, Estados Unidos, de la mano de César Luis Film y la producción musical de Team Hit Music: “

Es muy orgánico, de imágenes muy naturales y frescas”.Retornó a Venezuela muy satisfecha, luego de cumplir compromisos con reconocidas emisoras y sus aniversarios. Pudo compartir tarima con extraordinarios artistas de la talla de: Tito el Bambino y Alex Sensation entre otros; oportunidad que agradece ya que pronto dará sorpresas en el ámbito musical.



Además se estrenó en Perú el tema “Amigos” junto a Ralph Armon, peruano que goza de reconocimiento y amigo de la cantante.



Tamibién aceptó participar en el reality de Venevisión en Súper Sábado Sensacional: “Bailando con las Estrellas” en su quinta temporada: “Estoy muy feliz de aceptar este nuevo reto en mi vida. Antes de viajar comencé a prepararme arduamente.

Sé que no será fácil, porque yo soy bailarina. Pero créanme que me lo disfrutaré con mucha disciplina, porque quien quita y lo gane (risas). Estoy segura que me ayudará en muchos ámbitos de mi vida tal y como mucha más concentración, disciplina y constancia.

Además que me encanta bailar”.Al terminar sus compromisos en Venezuela visitará a las Vegas, EEUU, y luego a Perú para cumplir con la promoción allá de su tema FTcon Ralph Armon “ Amigos”; que ya cuenta con más de 70 mil visitas en Youtube. La reggaetonera, con su voz y carisma sigue dando de qué hablar por donde pasa: Ecuador, Uruguay, Bolivia, Perú, México, Puerto Rico y Estados Unidos. Se puede saber màs de ella en todas las redes sociales con Mialaprettygirl.