Nuevo tema de Ariana Grande genera controversia

El nuevo tema de Ariana Grande llamado “Boyfriend“, habla sobre una relación amorosa indefinida. El lazo poco claro entre la pareja se explica en el estribillo: “Tú no eres mi novio y yo no soy tu novia, pero no quieres que me vea con nadie más y yo no quiero que te veas con nadie más”.

En el videoclip del tema, Ariana y uno de los integrantes de Social House se ponen celosos y pasan a imaginar lo que harían con las personas con quienes hablan su pareja: pegarles, clavarles una flecha en la mano o, incluso, sacarles el corazón, señala Sputnik.

La canción y el video han causado controversia entre sus fans, algunos la critican mientras otros consideran que se trata de una pieza de humos que no debe ser tomada en serio.