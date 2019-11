Newman Zamora está “A dos colores”

“A dos colores” se titula la primera placa discográfica del joven cantante venezolano Newman Zamora, que desde el pasado viernes 04 de octubre, se encuentra disponible en todas las plataformas digitales: iTunes, Spotify, Deezer y Google Play Music, entre otras.



Con un sonido original, este disco de salsa romántica, presenta ocho (8) sencillos, a mencionar: Ya no quiero, autoría de Zamora, Mírame, Quiero ser feliz, No estarías con él, Baile conmigo, aunque sea mentira, Te busco y no te encuentro del compositor Frederman Franco y Para sentir aquello de Manuel Alejandro.

Los músicos Freddy Rivas y Wilmer Herrera estuvieron al frente de la producción y arreglos musicales. Por su parte, Jean Sánchez, dos veces ganador del Grammy Latino, se encargó de la mezcla, masterización y grabación, en los prestigiosos estudios AudioPlace en Caracas-Venezuela.



La ejecución musical estuvo a cargo de Joel Uriola, Robert Alvarado (piano), Freddy Rivas (congas), Yomar “Caballo” Méndez (bongó), Yorman “Caballito” Méndez (timbal), Wilmer Herrera, Edwin García (bajo), Lewis Escolante, Joel “Pajarraco” Rivas (trombones). En los coros, Rodrigo Mendoza, Irving Manuel, Wilmer Lozano, Gonzalo Martínez, Frederman Franco, Gonzalo Díaz, Wilmer Lozano Jr. y Arturo Lozano.Recordemos que el 06 de octubre del 2017, @newmanzamoraoficial, logra su entrada formal al mercado musical con la versión del tema “Para sentir aquello” Newman Zamora Para Sentir Aquello (Versión Salsa) interpretada por el cantautor brasileño Alexandre Pires, y luego el 16 de febrero de 2018, en su canal oficial en YouTube, presentó “Te busco y no te encuentro” Newman Zamora Te busco y no te encuentro, que suena en las emisoras nacionales e internacionales.



Newman Zamora, nació en Caracas el 30 de mayo de 1980. Inició sus estudios de música en el conservatorio José Ángel Lamas, en 1990, donde recibió clases de solfeo y violín. Durante cinco años formó parte de la coral de su escuela, que combinó con las cuerdas y la percusión. Luego ingresó al conservatorio Pedro Nolazco, donde estudió flauta traversa. Para 1993, conformó el equipo de fundadores de la Orquesta Pre-infantil de Chacao, bajo la batuta del maestro Juan Cristóbal Palacios. Durante su adolescencia fue integrante de la agrupación “La calle de la amargura”, creada en 2001 por Jhonny Núñez y Ricardo Montaner. Para 2004, participó en diversas agrupaciones en el género afrocubano como percusionista y cantante. Entre sus maestros destacaron José Luis Presa, Zdzislaw Waszkiewicz, Osiris Aragón, Faride Mijares, Miguel Urbina, entre otros.