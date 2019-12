Nella vino a compartir su Grammy Latino

La cantante venezolana Nella, quien fue la triunfadora en la categoría Mejor artista nuevo en la reciente entrega del Grammy latino, dijo que este triunfo la compromete “a hacer el doble de trabajo. Esto me marca una enorme responsabilidad que me toca enfrentar en lo adelante, para seguir llevando la excelencia de la música venezolana a todo el mundo”, aseguró ayer en su primer encuentro con la prensa nacional luego del premio.

El fin de semana estuvo en su Margarita natal presentándole a su público el galardón. “Llevo mi isla tatuada en mi corazón, pero sentí que me iba a quedar pequeña, por eso me fui a estudiar a Berklee. Ahí, aunque resulte curioso, fue donde me conecté con la música venezolana y con su sentimiento”.

La cantautora venezolana se presentará este miércoles y jueves en el BOD acompañada por Luis Fernando Borjas, solo en la primera función, y El otro polo, en ambas. Este proyecto forma parte de lo que, espera, ofrecerá al público en 2020, cuando además de lanzar su primer álbum, también tocará las puertas de mercados tanto en Europa como en la parte norte del continente, presentándose en vivo.