Miss y Mr. Supranational mostrarán lo mejor de sí

Demostrar de qué estamos hechos los venezolanos” será la misión de Gabriela de La Cruz y Leonardo Carrero, quienes representarán a finales de año a Venezuela en los concursos de Miss y Mr. Supranational, respectivamente.

La joven de origen yaracuyano obtuvo el jueves la corona en el concurso que, por primera vez, se realizó en el país. Dijo que, aunque este triunfo, le quitó la posibilidad de optar por la corona de Miss Earth Venezuela (la cual se entregará mañana), “es algo por lo que he trabajado desde pequeña. Cuando nos presentaron las posibilidades de estas elecciones, siempre dije que quería ser la nueva Miss Supranational. Y lo conseguí. Ahora queda seguir trabajando por hacer más obras sociales, ayudar a los demás y prepararse”, dijo.

Carrero, por su parte, fue escogido en un casting. Traía la experiencia de haber participado en el Mr. Venezuela, concurso en el que quedó como primer finalista. “A todos quienes dudan de si deben o no entrar a un concurso como este les digo que luchen por lo que quieren. No hagan caso de quienes se sienten con el poder de juzgarlos en las redes sociales. Todos somos humanos y venimos al mundo a aprender. Un teléfono no debe ser determinante para nuestras vidas”.