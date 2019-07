Ministerio de la Cultura invita a participar en los premios de literatura

En el marco del Plan Ofensiva Cultural 2019, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) realizó este martes la convocatoria, múltiple y simultánea, de varios premios nacionales e internacionales en el área de la Literatura.

La convocatoria fue presentada por el ministro, Ernesto Villegas, junto al presidente del Centro Nacional del libro, Raúl Cazal y el presidente del Celarg, Roberto Hernández Montoya.

La invitación se realizó para los (as) escritores (as) interesados (as) en participar en los siguientes premios internacionales:

XII Edición del Premio Libertador al Pensamiento Crítico.

XX Edición Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos.

VI Edición del Premio Internacional de Poesía Víctor Valera Mora.

VIII Edición del Premio Internacional de Ensayo Mariano Picón Salas, y

IV Edición del Premio Internacional Monte Ávila de Novela Carlos Noguera.

Así como también el MPPC convocó a los interesados en concursar en los premios nacionales:

XXII Edición del Premio de Poesía Fernando Paz Castillo.

Premio Apacuana de Dramaturgia Nacional 2019, y

XV Edición del Concurso para Obras de Autores Inéditos de Monte Ávila Editores Latinoamericana.

Asimismo, se convocó a las siguientes bienales de Literatura:

6ª Bienal de Literatura “Félix Armando Núñez”, en narrativa, novela corta. A ser entregada en Monagas.

8ª Bienal Nacional de Literatura “Ramón Palomares” (poesía). Trujillo.

4ª Bienal Nacional de Literatura “Rafael Zárraga” (ensayo). Yaracuy.

4ª Bienal Nacional “Antonio Crespo Meléndez” (crónica). Lara.

5ª Bienal Nacional de Literatura “Gustavo Pereira” (poesía), Nueva Esparta, y la

5ª Bienal Nacional de Literatura “Cruz Salmerón Acosta” (literatura infantil, décimas). Sucre.

Villegas indicó que esta convocatoria múltiple y simultánea busca, de acuerdo con los lineamientos del presidente Nicolás Maduro, sentar las bases de un sistema de premios y reconocimientos e incentivar la creación en todas las artes, desde la perspectiva del pensamiento crítico frente a las realidades del mundo contemporáneo.

Enfatizó en que en este momento en que Venezuela está sometida a las acciones coercitivas de Estados Unidos, las mismas, más que apagar las artes, son un estímulo adicional para todos los artistas

Principales bases de los premios convocados

PREMIO LIBERTADOR AL PENSAMIENTO CRÍTICO

Este premio se otorga a la obra de pensamiento crítico, donde su autor asuma una posición comprometida con la defensa de la humanidad, que contenga aportes para la construcción de una nueva sociedad bajo los principios de justicia, libertad, igualdad y paz; que analice críticamente la realidad del mundo contemporáneo, en forma global o sectorial, en cualquiera de los campos de la actividad social. El premio será concedido al autor o autora del mejor libro editado por primera vez en castellano. La convocatoria admite libros originalmente escritos o publicados en otros idiomas, siempre y cuando la edición original no anteceda en más de tres años al de su publicación en castellano.

La presente convocatoria se refiere a libros editados entre el primero de enero del año 2016 y el 31 de diciembre del año 2018. El plazo para la admisión de obras participantes vence, para la presente convocatoria, el 15 de septiembre del año 2019.

El premio consistirá en una pieza escultórica, un certificado o diploma correspondiente, la cantidad deciento veinticinco mil euros libres de impuestos (€ 125.000.00) y la publicación de la obra.

PREMIO INTERNACIONAL DE NOVELA RÓMULO GALLEGOS

El premio se concederá al autor o autora de la mejor novela postulada, escrita y publicada en idioma castellano, durante los años 2015 al 2019. El premio consistirá en diploma y la cantidad de ochenta mil euros (Euros 80.000,00) o su equivalente en moneda nacional. Podrán concurrir todas y todos los escritores, cualquiera sea el país de su residencia, con novelas escritas en idioma castellano y publicadas en primera edición durante el lapso señalado en estas bases. El plazo improrrogable de admisión de obras finaliza el 27 de febrero de 2020.

PREMIO INTERNACIONAL DE POESIA VICTOR VALERA MORA EDICIÓN VI

Podrán concursar autoras y autores de obras escritas en idioma castellano, cualquiera sea el país de residencia, con poemarios publicados en primera edición entre el 1º de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2019. El Premio se concederá a la autora o autor del mejor libro de poesía postulado, escrito y publicado en idioma castellano. El premio consistirá en diploma y la cantidad de ochenta mil euros (Euros 80.000,00) o su equivalente en moneda nacional. El plazo para la admisión de obras participantes vence el 30 de junio de 2020.

PREMIO INTERNACIONAL DE ENSAYO MARIANO PICON SALAS EDICIÓN VIII

Podrán participar ensayos críticos inéditos sobre tema libre, escritos en lengua castellana, cualquiera que sea el país de residencia. El Premio consistirá en la cantidad de cuarenta mil euros (Euros 40,000) o su equivalente en moneda nacional. El cierre de la convocatoria será el día 31 de diciembre de 2019. El fallo del Jurado será dado a conocer en acto público en febrero de 2020.

PREMIO INTERNACIONAL MONTE ÁVILA DE NOVELA CARLOS NOGUERA EDICIÓN IV

Podrán concursar todos los autores de cualquier nacionalidad que presenten un solo manuscrito, escrito en lengua castellana, original e inédito, que no haya sido premiado anteriormente en ningún otro concurso ni tenga compromiso de publicación con ninguna otra editorial. La convocatoria estará abierta desde la fecha de publicación de las presentes bases hasta el día 13 de marzo de 2020. En caso de obras enviadas por correo que lleguen a la editorial con posterioridad a la fecha de cierre de la recepción, se tomará como fecha de entrega la que figure en el matasellos. El autor de la obra ganadora percibirá, en el acto de la firma del contrato, la cantidad de 40 mil euros (o su equivalente en moneda nacional).

El presidente del Centro Nacional del Libro Raúl Cazal destacó que el movimiento cultural literario es muy importante dentro de Venezuela y América Latina.

“El premio Rómulo Gallegos ha tenido una proyección que le ha dado a autores como a Gabriel García Márquez, a Arturo Uslar Pietri, único venezolano que ha ganado este premio”, recalcó Cazal.

Por su parte, el presidente del Celarg, Roberto Hernández Montoya, afirmó que los premios Rómulo Gallegos y el Pensamiento Crítico son premios de referencias claves en el mundo de habla hispana.

“Son premios consagratorios de personas que ya venían escribiendo y desarrollando sus obras, y este premio Rómulo Gallegos los consolidan como escritores”, agregó Hernández.

El presidente del Centro Nacional de Teatro, Carlos Arroyo, se sintió complacido por el respaldo al Apacuana, con un premio a la dramaturgia que ha venido consolidándose en el país, y se ha trabajado en cada región venezolana y viene cerrando en la ciudad de Caracas.

“Estoy impresionado y conmovido porque todos los anuncios que se han hecho sobre los premios y los aportes internacionales son muy significativos y hablan de una mentalidad del respaldo que tiene el Gobierno Bolivariano de Venezuela en cuanto a cultura”, resaltó Arroyo.

El resto de las bases de los premios nacionales e internacionales se detallarán en la página web del MPPC.