Mariely Valero: Se pueden fusionar géneros venzolanos con lo urbano

Mariely Valero no dudo en responder porque le puso Enarmonía de mujer, al concierto que tendrá este domingo 27 de octubre desde las 11:30 am: “Enarmonía es una misma nota musical que se puede nombrar de distintas formas. Y mujer porque hacemos distintos roles en la sociedad (mujer madre, trabajadora, hermana, etc) pero al final es en esencia una sola mujer”.

De ahí que su propuesta musical en la Sala Experimental del Centro Cultural BOD en Caracas “se centra en fusionar géneros venezolanos con un toque urbano (guitarra eléctrica, electro acústica y teclado). Todo en equilibrio”.

Estará acompañada por músicos experimentados como Leo Vargas, dirección y multi percusuión; Nelson Echandia, bajo; Arturo Soto, guitarra; Christian Cira, teclados y paino; y Johny Leòn, cuatro. Casi todos los temas que interpretara son de autores nuevos, incluyendo uno de ella: “Deja”, una gaita tambora con música urbana. Otro lo hizo a cuatro manos con Roger Castillo: “Mujer en una tonada”. Castillo tiene también tiene “La gaita es una mujer” (gaita navideña o de furro); Leo Vargas puso “Leéme” (merengue caraqueño) y “Doña Leonor” (fusión de tambor quichobo y sangueo); y hasta un bolero clásico como “Bésame mucho” sonará pero en guaguancó. Y asi otros temas.Casi todos estarán en su primer álbum.

La también cantante, animadora, locutora y comunicadora social, emplea su voz como “instrumento generador de conciencia en pro de la vida, la mujer y las personas con discapacidad”,

Y según nota de prensa, su camino por la música comenzó desde muy niña su camino y de la mano del cultor Mario Papaíto Briceño, participando en diversos festivales infantiles. Fue ganadora de La Voz Nacional Universitaria representando a la Católica Andrés Bello (UCAB). También conquistó la tercera edición del reality show Camino a la Fama. Asimismo, resultó seleccionada para participar en la primera edición de Latin American Idol, celebrado en Argentina.