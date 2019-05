Mariana Serrano cantará temas que rebobinarán sentimientos

“Una de las limitantes a la hora de escoger los temas fue que se pudieran aplicar de manera acústica con guitarra, saxofón, flauta y voz.

Otro fue que las canciones de las pelìculas son en general lentas, pero me entusiasmó buscar temas más alegres y movidos… Y, sobre todo, que me gustaran”, recalcó Mariana Serrano, quien tendrá su “Siglo XX de película”, este viernes 31 de mayo en el Centro Cultural BOD de Caracas, a partir de las 7:00 pm.

Entre las veinte piezas que cantará están “Smile” de “Tiempos modernos”, “I wanna be love by you” en “Una Eva y dos Adanes”, “Hopelessly devoted to you” de “Vaselina”, “Time of my life” de “Dirty Dancing”, “He visto todo” de “Dancing in the dark”, “Cambalache” por “El alma del bandoneón”, “Rasguña las piedras” de “La noche de los lápices” y “Es verdad” por “Macho y hembra”.

Acota la artista: “He incluido temas en inglés y en español. Además, he recopilado algunas anécdotas sobre estos canciones en relación a las películas de las que forman parte”.

Mariana Serrano es cantante, músico, locutora y docente, estará acompañada de Juan Ángel Esquivel (guitarra); y su padre Ezequiel Serrano (saxofón y flauta), en un espectáculo que también contará con material audiovisual referente a las películas que se utilizaron para esta muestra.

“Este concierto va a emocionar al público porque al evocar ciertas películas encontrarán en su memoria recuerdos y sensaciones pasadas.

Personalmente, me sucede que al escuchar una canción, viene a mi mente un filme y, de inmediato, alguna experiencia vivida, algún pensamiento.

Por eso, sin duda es un viaje nostálgico”, agregó Serrano sobre este show que está programado para durar una hora y 15 minutos aproximadamente.

Serrano también se ha desempeñado como cantante de sesión, corista y solista de un gran número de grabaciones que abarcan desde producciones discográficas hasta comerciales de distintas marcas en todos los medios, ha ganado reconocimiento por la interpretación de la música brasilera.

Las entradas pueden adquirirse en las taquillas del centro cultural; o a través de la plataforma de Ticketmundo.