Los Imposibles suenan en Texas con ritmo y sabor venezolano

¿Qué se puede esperar de una agrupación conformada por Eddy Marcano en el violín, Pacho Flores en la trompeta, Jorge Polanco en el cuatro y Layo Puente en el contrabajo? ¡Solo buena música! Se trata de Los Imposibles, grupo que ha causado sensación el martes 8 y el miércoles 9 de octubre con dos conciertos, uno en formato cuarteto y otro junto a un big band jazz, teniendo como escenario a la TCU (Universidad Cristiana de Texas) de Forth Worth, EEUU.

Además, el jueves 10 se presentarán junto a la Orquesta Sinfónica de dicha casa de estudios dirigida por Germán Gutiérrez, estrenando obras compuestas por el propio Pacho Flores, junto a temas de Aldemaro Romero entre otros autores. Compartirán escenario con la gran María Teresa Chacín.

Todas estas presentaciones están enmarcadas en la Semana Cultural de Latinoamérica que celebra y organiza la TCU. Después de sus compromisos en Forth Worth, Eddy Marcano regresa a Houston y estará como director musical del espectáculo From my Eyes que produce la academia de danza Danmar y el Instituto Hispano de Cultura. El 19 de octubre tocará con la Filarmónica de Houston en el evento Olga Tañón Sinfónico y el 26 de octubre será el director invitado de la Orquesta de Cuerdas de la Universidad de las Artes de Carolina del Norte.

“Tocar con Los Imposibles representa un encuentro de hermanos con la música venezolana, además en un espacio que le están dedicando a nuestra cultura en una importante universidad del estado de Texas como la TCU, por lo que estamos honrados con la invitación y felices de que nuestra cultura siga ganando espacios en otras latitudes. Nos llena de orgullo dejar en alto el nombre de Venezuela, mostrando lo grande que es nuestro país, además la respuesta del público estadounidense ha sido muy satisfactoria”, destacó Eddy Marcano.

Por su parte Pacho Flores explicó que su obra Cantos y Revueltas, la cual interpretará con la Orquesta Sinfónica de la TCU “es una fantasía concertante de un solo movimiento, que va a salir próximamente en un CD/DVD en vivo, del sello Deutsche Grammophon dentro de un mes. La estrené el año pasado con Manuel Hernández Silva y Leo Rondón. Es una pieza que trata sobre los cantos de trabajo de nuestra tradición venezolana y las revueltas, que es una manifestación del joropo, que además se pueden combinar con varios elementos de la música sinfónica, por ejemplo hay combinación de lo clásico con la fuga y utilizo influencias de la salsa, el jazz y varias tendencias de nuestra cultura e inclusive aires de flamenco”.

Eddy Marcano venía de debutar exitosamente como solista en la ciudad de Houston, el pasado viernes 4 de octubre, junto a la prestigiosa ECHOrchestra. En esa oportunidad estrenó en EEUU la Suite venezolana para violín y orquesta, escrita y arreglada por el renombrado compositor venezolano Trino Jiménez, obra que musicalmente está conformada distintos temas cargados de valses, joropos, fugas y otros elementos de la cultura de Venezuela.