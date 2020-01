Los años dorados | Melodía, regreso

Los melenudos de Liverpool, Beatles, continúan siendo noticia. El calendario o almanaque que fue publicado en 1964 con sus fotografías coincide con este 2020. Es exactamente igual, aún después de 56 años de su publicación.

En las redes se convirtió en viral rápidamente y es curioso el detalle de la suma de todas las cifras de 1964 porque el resultado es 20 que es el año en curso. Aprovecho para informarles que este febrero se están cumpliendo 56 años de la visita por primera vez del grupo musical británico a los Estados Unidos.

Con la canción I want to hold your hand, (Quiero alcanzar tu mano), alcanzaron el primer lugar del ranking discográfi – co, lo que les sirvió de boleto de entrada a ese difícil mercado norteamericano, justo una semana antes de su debut en el show de Ed Sullivan. En esa presentación actuaron con gran éxito, consiguiendo su consagración mundial y logrando revolucionar la música y la moda en todo el planeta.

El locutor y animador Gustavo Pierral definitivamente llegó a un acuerdo con los ejecutivos del Canal i. Muy pronto se tiene pautado su debut, de lunes a viernes en horas del mediodía. Será un programa de variedades, con entrevistados especiales, música en vivo y con sección de cocina.

Pierral, hace muchos años estuvo haciendo televisión en Radio Caracas Televisión y ahora regresa con programa propio y de la mano de Enzo Casella en la comercialización. Suerte para ambos. Feliz me siento por mi retorno a la emisora Melodía Stereo 93.5 FM. El 3 de febrero me reincorporo con mi programa Los Años Dorados a las 6 de pm.

Gracias a la directora Enza Carbone y al gerente de producción Luis Parra por darme nuevamente la oportunidad de estar en mi antigua casa, donde estuve durante 8 años. Por cierto que este exitoso programa radial está cumpliendo 18 años de transmisión ininterrumpida y pronto estaremos al aire también en la pantalla chica.