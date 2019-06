La Melodía Perfecta está vetada en Venevisión

La Melodía Perfecta no podrá pisar Venevisión hasta nuevo aviso, debido a una discusión que se produjo el jueves entre Gio Martínez y Rosella Cardola, productora ejecutiva del matutino Portada’s.

El cruce de palabras ocurrió en el estudio del programa, luego de que el cantante fuera, según dijo, “a disculparme con los animadores por una serie de chistes de humor negro que había hecho en mis redes, a propósito de la aparición de chiripas en el estudio. Cuando ella llegó yo me encontraba hablando con Marie Claire (Harp). Ella (Cardola) llegó con una actitud agresiva preguntando qué hacía yo ahí.

Cuando se lo aclararon dijo que no quería mis disculpas, a lo que yo le respondí que tampoco se las debía a ella, sino al resto del equipo. Me di la vuelta y me fui”.

No obstante, testigos de la discusión aseguran que Martínez tuvo una actitud hostil hacia el espacio desde la primera vez que una chiripa apareció en vivo. Asimismo, que el jueves también la tuvo con la productora de Portada’s y salió del estudio diciendo groserías al referirse al programa.

Además, aseguran que tanto él como su asistente llevaban unas cámaras, algo que Gio negó a medias. “Sólo ella tenía una cámara, porque se encarga de mis redes sociales, pero como no estábamos grabando aún (tenían pauta en Sábado Sensacional) no estaba en uso. Yo no tenía ninguna. Solo tenía mi celular”.