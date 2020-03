La estrella de Bon Jovi, David Bryan, tiene coronavirus

La estrella de Bon Jovi, David Bryan, también ha dado positivo por el virus covid-19.

El teclista aseguró a los fanáticos que se siente mejor después de enfermarse a principios de este mes, refiere La Botana.

“Acabo de recuperar mis resultados hoy y obtuve un resultado positivo para el virus corona”, escribió el miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll.

“He estado enfermo durante una semana y me siento mejor cada día. ¡Por favor no tengas miedo! Es la gripe, no la peste”.

“He estado en cuarentena por una semana y lo haré por otra semana. Y cuando me sienta mejor, volveré a hacerme la prueba para asegurarme de que estoy libre de este virus desagradable. Por favor, ayudaos unos a otros. ¡Esto terminará pronto … con la ayuda de todos los estadounidenses!”

Bryan se estaba preparando para el lanzamiento en Broadway de su nuevo musical, Diana, sobre la difunta princesa Diana, cuando cayó enfermo. La producción estaba programada para comenzar a fines de marzo antes de que la pandemia de coronavirus cerrara Broadway.

